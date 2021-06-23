Hyundai купил Boston Dynamics за $1,1 млрд

23 июня 2021 | 09:09

Автомобильный гигант выкупил 80% акции роботостроительной компании.

В то же время предыдущий владелец Boston Dynamics медиакорпорация Softbank продолжит владеть 20% акций через аффилированные структуры.

При этом в Hyundai обещают поддерживать развитие и создание новых продуктов от Boston Dynamics.

"Сделка позволит группе (Hyundai) и Boston Dynamics использовать сильные стороны друг друга в производстве, логистике, строительстве и автоматизации. Группа и Boston Dynamics создадут цепочку создания робототехники, от производства компонентов роботов до интеллектуальных логистических решений. Группа будет поддерживать постоянное расширение линейки продуктов Boston Dynamics, а также глобальные продажи и услуги", — заявили в компании.