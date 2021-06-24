Экс-глава "Моссада" Йоси Коэн - о тайных израильских операциях против Ирана

24 июня 2021 | 08:53

Йоси Коэн был назначен главой "Моссада" в 2015 году, ушел в отставку в начале июня 2021-го. Свой уход Коэн ознаменовал чрезвычайно откровенным интервью.

Ушедший на прошлой неделе в отставку бывший глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн в откровенном телеинтервью рассказал о некоторых операциях агентства против Ирана.

Среди прочего Коэн подробно рассказал о хищении иранского ядерного архива, когда из страны были тайно вывезены 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов о программе развития ядерного оружия под названием "Проект Амад".

Также Коэн намекнул на причастность Израиля к недавней аварии на иранском ядерном объекте "Натанз" и убийству главы ядерной программы Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Интервью у бывшего главы "Моссада" взяла журналистка Илан Даян, оно вышло в четверг вечером на 12-м канале израильского телевидения.

Коэн был назначен главой внешней разведки Биньямином Нетаньяху в 2015 году. В "Моссаде" он начал работать с 1982 года, отучившись в университете в Лондоне. По собственному признанию Коэна, за свою карьеру он сменил "сотни паспортов".

Больше всего внимания бывший разведчик уделил хищению иранского ядерного архива.

Нетаньяху рассказал о документах на большой пресс-конференции в 2018 году, назвав их доказательством того, что Иран тайно пытался произвести ядерное оружие и сохранил необходимые для этого технологии. Иран это отрицал.

По словам Коэна, операция по вывозу архива планировалась два года. В ней участвовало 20 агентов "Моссада". Ни один из них не был гражданином Израиля, уточнила Илан Даян.

Коэн следил за ходом операции из командного пункта в Тель-Авиве. Агенты пробрались на склад, где хранились документы, и должны были взломать более 30 сейфов.

"Мы все очень волновались", - сказал он, добавив, что все участвовавшие в рейде оперативники доныне живы и здоровы, хотя некоторых пришлось впоследствии эвакуировать из Ирана.

Удивительно подробное интервью

Раффи Берг, редактор Би-би-си по Ближнему Востоку

В самом по себе интервью экс-главы "Моссада" нет ничего необычного - они часто доводят свои взгляды по определенным вопросам до прессы. Однако нынешнее комментарии Йоси Коэна примечательны глубиной раскрытия подробностей.

Сайт газеты Times of Israel даже называет интервью ошеломляюще откровенным.

Словно на страницах триллера, Коэн рассказывает, как агенты под покровом ночи взламывали сейфы, а потом переносили тонны иранских документов и вывозили их из страны, спасаясь от погони.

В другие моменты он подходит как никогда близко к признанию, что Израиль организовал саботаж на иранском ядерном объекте.

Интервью, впрочем, тщательно просчитано, и наверняка прошло через израильских военных цензоров. Интересно и то, в какой момент оно выходит: переговоры по иранской ядерной сделке вот-вот должны возобновиться, и есть есть намеки на возможный прогресс.

Интервью, помимо всего остального, служит предупреждением врагам Израиля о том, что "Моссад" намерен и далее работать глубоко в тылу у тех, кого рассматривает в качестве своего противника.

Израиль открыто объявлял о причастности к пропаже десятков тысяч документов, однако Коэн сделал и несколько намеков о других инцидентах, отношение к которым страна ранее не признавала.

В начале интервью он говорит о предприятии по обогащению урана в Натанзе. В Иране заявляли, что на предприятии начался пожар в результате диверсии. Объект был сильно поврежден. Иранское правительство обвинило Израиль в "ядерном терроризме".

АВТОР ФОТО,REUTERS Завод в 250 км к югу от Тегерана - самое крупное иранское предприятие по обогащению урана

Коэн сказал, что объект ему хорошо знаком, и он мог бы собственноручно провести Даян в подземное помещение, "где находятся вращающиеся центрифуги". "То есть раньше они вращались, теперь этот подвал выглядит не так, как раньше," - добавил он.

Также Коэн упомянул об убийстве ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западные и израильские спецслужбы считали "отцом иранской атомной бомбы". В этом покушении, совершенном на шоссе в окрестностях Тегерана в ноябре прошлого года, Иран публично обвинил Израиль.

Бывший глава "Моссада" не стал ни подверждать, ни отрицать причастность спецслужбы к смерти ученого, но отметил, что тот в течение многих лет находился под прицелом "Моссада", потому что разведку беспокоили его экспертные познания в области ядерной физики.

"Если человек представляет угрозу для граждан Израиля, то он должен прекратить существование," - заявил Коэн, добавив при этом, что если представляющий опасность объект "готов сменить род деятельности и не приносить нам больше вреда," то разведка может вычеркнуть его из списка целей.