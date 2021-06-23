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Секретарь СНБО и замминистра обороны прилетели на встречу с лордом на вертолетах Коломойского и Гереги
23 июня 2021 | 12:52
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21 июня в Одессу на встречу на британском эсминце HMS Defender D36 прибыли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и замминистра обороны Александр Миронюк. Причем оба прилетели на частных вертолетах, принадлежащих структуре олигарха Игоря Коломойского и владельцу “Эпицентра” Александру Гереге. Это выяснила Думская.
Чиновники летали в Одессу, чтобы подписать меморандум о развитии украинского флота с министром по вопросам оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Квином и первым морским лордом Энтони Дэвидом Радакином. Британцев доставил правительственный самолет BAe 146 с номером ZE701 (его иногда еще называют борт №2).
Миронюк и Данилов добрались на вертолетах Bell 407 с бортовыми номерами UR-CLM и UR-WAL. Эту информацию неофициально подтвердили в “Украэрорухе”.
Согласно данным Государственной авиационной службы Украины, UR-WAL принадлежит днепровскому частному предприятию “Турез”. Ее учредителем является ООО “Сангарія” с оффшорными корнями.
В 2016 году этот борт привлек внимание военных и правоохранителей. 29 марта пограничники и радиотехническое подразделение Воздушных сил наблюдали несанкционированный пролет похожей машины возле государственной границы с Республикой Беларусь. На перехват с аэродрома “Васильков” тогда подняли истребитель Миг-29, который, однако, вертушку не нашел. Через некоторое время был потерян и радиолокационный контакт с нарушителем: видимо, он приземлился. Пограничники утверждали, что на борту был номер UR-VAL, хотя в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины таковой отсутствует.
Наземная поисковая группа военных обнаружила в районе потери контакта вертолет Bell-407 UR-WAL. Он стоял на территории ПАО “Днипронафтопродукт”, который входит в бизнес-империю Коломойского. Однако из-за несовпадения букв расследование застопорилось.
Что касается второй машины, от UR-CLM эксплуатирует киевское ООО “Авиакомпания “Проминтерсервис”, чей собственник — еще одна оффшорная фирма Celvinio Trading Limited (Британские Виргинские Острова). На UR-CLM, по данным СМИ, часто летает народный депутат от группы “За майбутне” и совладелец сети гипермаркетов “Эпицентр” Александр Герега.
Издание считает, что полет высокопоставленных чиновников на частных вертолетах должен был стоить недешево. И даже если был проведен соответствующий тендер (в системе Prozorro найти его не удалось) и государство заплатило владельцам за чартер, назвать это нормальным нельзя: никакой острой необходимости нанимать частную вертушку, чтобы посетить Одессу, которая находится в пяти часах езды от Киева, нет.
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