Украина сократила долги на 3 млрд.дол.

По данным НБУ, внешний долг государственного сектора за первый квартал 2021 года уменьшился на 1,1 млрд долларов и составил 53,6 млрд долларов (34,0% от ВВП). Долг частного сектора сократился с начала года на 1,5 млрд долларов до 69,5 млрд долларов (44,1% от ВВП). Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 0.6 млрд долларов (до 47,2 млрд долларов, или 29,9% от ВВП).