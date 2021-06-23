|
Украина сократила долги на 3 млрд.дол.
23 июня 2021 | 13:00
распечатать комментарии [0] добавить в
Валовой внешний долг Украины в течение первого квартала 2021 года сократился на 2,7 млрд долларов - с 125,8 млрд долларов до 123,1 млрд долларов. Относительно ВВП долг сократился с 81,2% до 78,1%.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, внешний долг государственного сектора за первый квартал 2021 года уменьшился на 1,1 млрд долларов и составил 53,6 млрд долларов (34,0% от ВВП). Долг частного сектора сократился с начала года на 1,5 млрд долларов до 69,5 млрд долларов (44,1% от ВВП). Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 0.6 млрд долларов (до 47,2 млрд долларов, или 29,9% от ВВП).
также читайте
[18.06.2021]
[18.06.2021]
[18.06.2021]
|
по теме
Украинские города продолжают меряться флагштоками
23. 06. 2021 | 13:07
Третий по величине флагшток в Украине высотой 72 м установили в Кривом Роге.
В Подмосковье поножовщина привела к смерти пионервожатой
23. 06. 2021 | 13:03
В Подмосковье вожатая лагеря убила коллегу из-за спора, кто лучше. Девушки — студентки, двадцати и двадцати двух лет, проходили в лагере практику. Они поспорили, кто лучший вожатый. Спор завязался, когда девушки выпивали.
Секретарь СНБО и замминистра обороны прилетели на встречу с лордом на вертолетах Коломойского и Гереги
23. 06. 2021 | 12:52
21 июня в Одессу на встречу на британском эсминце HMS Defender D36 прибыли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и замминистра обороны Александр Миронюк. Причем оба прилетели на частных вертолетах, принадлежащих структуре олигарха Игоря Коломойского и владельцу “Эпицентра” Александру Гереге. Это выяснила Думская.
Hyundai купил Boston Dynamics за $1,1 млрд
23. 06. 2021 | 09:09
Автомобильный гигант выкупил 80% акции роботостроительной компании.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»