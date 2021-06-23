ТЕМА

Украина сократила долги на 3 млрд.дол.

23 июня 2021 | 13:00

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Валовой внешний долг Украины в течение первого квартала 2021 года сократился на 2,7 млрд долларов - с 125,8 млрд долларов до 123,1 млрд долларов. Относительно ВВП долг сократился с 81,2% до 78,1%.


Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, внешний долг государственного сектора за первый квартал 2021 года уменьшился на 1,1 млрд долларов и составил 53,6 млрд долларов (34,0% от ВВП). Долг частного сектора сократился с начала года на 1,5 млрд долларов до 69,5 млрд долларов (44,1% от ВВП). Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 0.6 млрд долларов (до 47,2 млрд долларов, или 29,9% от ВВП).



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