Мозг: жизнь как по нотам

07 июля 2021 | 08:59

Нейрофизиологи утверждают — наш мозг многое решает за нас. В том числе решает и то, какую музыку мы любим. Но и музыка, оказывается, в немалой степени способна влиять на наш мозг: лечить, учить, корректировать наши чувства и биоритмы.

ОТ ЭПИЛЕПСИИ ПОМОГАЕТ МОЦАРТ

Не вся музыка одинаково полезна. Чешские ученые из Масарикового университета в Брно опубликовали данные недавних исследований того, как различная музыка влияет на мозг пациентов, страдающих эпилепсией. Перед хирургической операцией врачи вживляли в нервную ткань добровольцев электроды для локализации эпилептического очага и отслеживали реакцию мозга.

В результате они обнаружили, что у пациентов, слушавших «Сонату для двух фортепиано» Моцарта, эпилептиформная активность снизилась на 32%. Музыка других композиторов подобного эффекта не давала. Более того, 94-я симфония Гайдна, например, даже повышала ее на 45%.

Задолго до чешского эксперимента биологи выяснили, что прослушивание любимой музыки формирует особые цепочки между центрами слуха и удовольствия. Интересно, что у людей без особых музыкальных предпочтений, у которых нет любимой музыки, такие цепочки вообще не формируются.

НЕ ХУЖЕ СЕКСА И ШОКОЛАДА

У меломанов же вырабатывается дофамин — точно так же, как при удовольствии от достижения цели. Мозг вознаграждает человека за прослушивание музыки не хуже, чем за сладкую и жирную пищу или же за усилия, направленные на продолжение рода.

Роберт Заторре из Института неврологии в Монреале установил: чтобы сформировать музыкальное предпочтение, мозгу достаточно всего 30 секунд — именно столько времени у него уходит, чтобы решить, нравится вам эта музыка или нет.

Но вот воздействие музыки Моцарта явно выходит за рамки «просто удовольствия». По данным чешских врачей, ее положительное влияние на мозг связано вовсе не с удовольствием от прослушивания. Произведения Моцарта оказывают ярко выраженное физиотерапевтическое воздействие.

Они снижают чрезмерную синхронизацию «мозговых волн», приводящую к развитию эпилептических припадков, тремора и других нарушений в работе сознания и памяти. Увы, но далеко не вся музыка оказалась на это способна.

МУЗЫКА БАРОККО УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

Ранее американские коллеги чешских врачей из медицинского центра Стэнфордского университета при помощи МРТ обнаружили, что музыка Моцарта активизирует внимание и улучшает его концентрацию. Интересно, что пик мозговой активности при этом приходится на паузы, расслабленный мозг концентрируется в период тишины, зазора между звуками.

Ученые разбили испытуемых на группы по возрастам и попеременно включали им сонаты Моцарта и «К Элизе» Бетховена. Обнаруженный эффект (который они назвали «эффектом Моцарта»), активирующий нейронные связи, значительно улучшал память и познавательные возможности.

Бетховен, как ни странно, такого эффекта не производил. Но американские медики на этом не остановились и прогнали через МРТ-замеры музыку барокко. Они получили убедительные данные, что композиции, созданные почти 300 лет назад, помогают собраться с мыслями, улучшить память, обработать большой поток информации, лучше решать незнакомые задачи.

ЛЕЧИТЕ СТРЕСС ШОПЕНОМ

Департамент внутренней безопасности США провел эксперимент, который заключался в изучении сочетания различных частот, длительности и амплитуды музыкальных композиций. Испытуемым давали послушать различные треки и наблюдали за их состоянием, фиксируя переход от напряжения к расслаблению.

Большая часть музыки, которая действовала успокаивающе, представляла собой различные варианты классических произведений. Уровень кортизола в крови тех, то их слушал, снижался. В некоторых случаях был заметен седативный и обезболивающий эффект. Статистически наиболее успокаивающим, антистрессовым композитором оказался Шопен.

ХЕВИ-МЕТАЛ ПРОТИВ АГРЕССИИ

Существует расхожее мнение, что тяжелая музыка, вроде хеви-метала, в отличие от классической, негативно влияет на человека. Однако последние исследования австралийского Университета Квинсленда говорят о том, что такая музыка способствует эмоциональной разрядке, в ходе которой происходит вовсе не накопление, а выброс агрессии.

Австралийские ученые включали 39 испытуемым панк-рок, скрим и метал. И задавали им вопросы, которые их раздражали, выводили из себя. Во время интервью музыку попеременно то включали, то выключали.

Прослушивание треков успокаивало участников эксперимента, и их агрессия переключалась не на собеседника, а на музыкальное восприятие. Хотя, возможно, тяжелая музыка действует так не на всех, а на определенный тип личности.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЕЛОМАНЫ…

Наблюдения психолога Келли Шварц показывают, что любители хеви — это независимые личности, склонные, однако, занижать самооценку, сомневаться в сделанном выборе и находящиеся в некоем внутреннем конфликте.

Поклонники поп-музыки и хип-хопа ориентированы на активное вращение в социуме, на баланс между собственными желаниями и мнением других. К джазу и классике тяготеют исследователи с логическим типом мышления, которые воспитывались в благоприятной среде. А вот всеядные меломаны, которым нравятся разные течения и стили, наиболее адаптивны, им легко удается избегать конфликтов и приспосабливаться к быстро меняющимся реалиям.

ТЕМПЕРАМЕНТ И МУЗЫКА

В целом наши музыкальные вкусы напрямую зависят от биоритмов нашего мозга. Так, например, для холериков характерна высокая амплитуда биоритмов, для меланхоликов — низкая. Неудивительно, что первые предпочитают быстрые треки (тот же хард-рок), вторые — с удовольствием в течение долгого времени следят за развитием гармонии в джазе и классике.

Флегматик получит наивысшее наслаждение от гитарных перегрузов, а сангвиник — от минорной баллады. Исследования показали, что экстраверты испытывают при прослушивании более интенсивные эмоции и способны глубже почувствовать музыку, чем интроверты.

В свою очередь, и темп, и характер композиции также способны влиять на наши биоритмы, заставляя нас грустить или активничать. Поэтому, выбирая музыку, мы можем сами регулировать свои чувства.

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