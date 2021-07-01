В Киево-Печерской лавре разрушаются лабиринты Ближних пещер

Это письмо Секретариат Кабмина перенаправил в Министерство культуры и информационной политики (Минкультуры), Минэкономики, Минфин, а также в Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) для “рассмотрения и информирования Кабмина и заявителя”.

В письме настоятеля Киево-Печерской лавры сообщается, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными. Это уже в короткой перспективе может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.

“Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созвананных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба”, – сообщил митрополит Павел.

Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что “в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам”.

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.