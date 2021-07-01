|
У Франції затримали жінку, яка спричинила масову аварію на велогонці
01 июля 2021 | 11:29
распечатать комментарии [0] добавить в
Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Fiagro.
Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.
В результаті аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім гонщиків отримали травми.
За даними поліції, затримана жінка - француженка і вона перебуває під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію зателефонував свідок, який побачив жінку.
"Тур де Франс" подав офіційну скаргу в поліцію, тепер суд повинен буде прийняти рішення про запобіжний захід.
также читайте
[28.06.2021]
[25.06.2021]
[25.06.2021]
|
по теме
Зеленський: Якби ми були один народ, то над Москвою майорів би жовто-блакитний прапор
01. 07. 2021 | 10:51
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.
должников будут лишать жилья и выселять в приюты
01. 07. 2021 | 10:23
Украинцев, которые задолжали крупные суммы денег, будут выселять из квартир и домов и помещать в специальные приюты. Ради данной цели в Украине предоставят широкие полномочия частным исполнителям.
Кто выиграет ЕВРО-2020? Предсказание Луческу
01. 07. 2021 | 10:20
Учения Sea Breeze-2021. Участники приступили к боевому развёртыванию
01. 07. 2021 | 10:04
Об этом сообщает одесское издание “Думская”. Сообщается, что первым гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался американский ракетный эсминец Ross.
В Киево-Печерской лавре разрушаются лабиринты Ближних пещер
01. 07. 2021 | 09:51
В Киево-Печерской лавре заявили об опасных гидрологических процессах, которые происходят в лабиринтах Ближних пещер. Служители церкви обратили внимание на то, что в последнее время там значительно увеличился уровень увлажненности грунтов. И, в случае непринятия срочных мер, существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»