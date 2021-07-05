Ще в 2006-му році Іраклій Калічава отримав український паспорт, який йому видали в Харківській області. Однак потім ДМС визнала цей паспорт недійсним. Калічаву щонайменше двічі затримували і депортували з України. Зокрема, через злочинну діяльність, повідомляли в Службі безпеки України. Під час одного із затримань у нього знайшли і вилучили фейковий паспорт.

Як випливає із судових ухвал, Любов Загоруй, яка на той момент працювала провідною спеціалісткою Роздільнянського райвідділку ДМС в Одеській області, була причетна до видачі фейкового паспорту для «злодія в законі».

«Окрім того встановлено, по посадовими особами Роздільнянського РС і ГУДМС в Одеській області видано паспорт громадянина України на установчі дані Вайсман Георгій Михайлович, 20.07.1980 р.н., який був оформлений особі з кримінального середовища, «злодію в законі» громадянину Грузії Калічаві Іраклію Михайловичу («Іраклію Хуту)», — йдеться в судових документах, які є в розпорядженні «Слідства.Інфо».

За даними правоохоронців, Іраклій Калічава прописався у тій самій квартирі, де проживала чиновниця ДМС Любов Загоруй, у містечку Роздільна на Одещині. Відтак, в квартирі, де жила Загоруй, були зареєстровані більше десятка людей, яким також могли видати фейкові паспорти у Роздільнянському ДМС. Зокрема і тим, хто вчиняв злочини за кордоном і навіть був оголошений в міжнародний розшук, стверджують слідчі.

Після службової перевірки ДМС визнала недійсними ці паспорти, а стосовно Любов Загоруй та інших чиновників міграційної служби розпочали кримінальне провадження. Зараз справа перебуває у Державному бюро розслідувань. Як з’ясували репортери, слідчі ДБР вже двічі намагалися її закрити. Однак, потім прокурори відновлювали розслідування.

Також Любов Загоруй у квітні 2021 року вручили повідомлення про підозру в іншій, але схожій справі. За даними прокуратури, чиновниця була причетна до видачі фейкового паспорту Сергію Мисливому, який довгий час переховувався від українських правоохоронців за злочини проти учасників Євромайдану. Згідно матеріалів справи, він причетний до викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Чоловіків тоді викрали з лікарні й катували. Луценку вдалося втекти, Вербицького пізніше знайшли мертвим.

Обвинувачений Сергій Мисливий довгий час переховувався від правоохоронців. За даними слідства, він використовував підроблений паспорт, який був оформлений у тому самому Роздільнянському райвідділку міграційної служби на Одещині. Як випливає з матеріалів справи, Любов Загоруй власноруч заповнила за нього документи і навіть поставила підпис під час видачі цього документа. А зареєстрували Сергія Мисливого у тій самій квартирі в Роздільній, де проживає Любов Загоруй.

Правоохоронці скерували цю справу до суду, однак у липні 2021-го Роздільнянський райсуд Одеської області звільнив Любов Загоруй від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

« ОСОБА_1 (Любов Загоруй — ред.) ,обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності «…» у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», — йдеться у рішенні суду.

Журналісти «Слідства.Інфо» приїхали до будинку, де проживає Любов Загоруй і де були прописані «злодій в законі» та інші. Однак, жінка відмовилася з нами спілкуватися і відповідати на питання.

Наприкінці 2019 року вона звільнилася з Державної міграційної служби. Однак, як випливає з документів, не через службове розслідування, а за згодою сторін.

Слідство.Інфо