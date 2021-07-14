Starlink может изменить весь Интернет 14 июля 2021 | 09:26 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Сегодня мы стоим на пороге новой революции в интернете. Появление Starlink может изменить Сеть даже больше, чем выход iPhone. Но не спешите радоваться. Далеко не все изменения вам понравятся.

Когда Стив Джобс выходил на сцену выставки MacWorld 2007, чтобы представить новый iPhone, на рынке смартфонов уже было два явных лидера. Symbian и BlackBerry чувствовали себя прекрасно. А продукт Apple должен был стать альтернативным смартфоном. Но появление iPhone изменило все. Теперь более 65% пользователей в мире выходят в интернет с мобильных устройств. И именно iPhone, а не продукты предшественников называют "Первым в мире смартфоном". Сегодня мы стоим на пороге новой революции в интернете. Появление Starlink может изменить Сеть даже больше, чем выход iPhone. Но не спешите радоваться. Далеко не все изменения вам понравятся. Удар по пиратам Если вы попытаетесь скачать пиратский контент через Starlink, то тут же получите предупреждение от SpaceX с требованием прекратить. Первым это заметил пользователь из США, зарегистрированный в Reddit под ником “substrate-97". Полный текст сообщения, полученного пользователем substrate-97 в официальном приложении Starlink после попытки скачать пиратский контент Компания не только потребовала приостановить противоправную (с точки зрения законодательства США) деятельность, но еще и пригрозила прекращением обслуживания и даже судебным иском. "Мы должны настоять на том, чтобы вы и/или другие лица, использующие наш сервис Starlink, воздерживались от незаконной загрузки контента, защищенного авторским правом, — говорится в уведомлении. − Загрузка материалов, защищенных авторским правом, без лицензии может привести к приостановке или прекращению вашего обслуживания и подвергнуть вас риску судебного иска со стороны владельца контента". В свое оправдание пользователь сообщил, что скачивал торренты с файлами, защищенными авторским правом в целях эксперимента. Чтобы посмотреть, как на это отреагирует провайдер. По его словам, сообщение появилось, когда он пытался загрузить торрент с шоу от канала CBS. Почему это происходит Как бы не относился Илон Маск к авторскому праву, его компании придется блокировать торренты по техническим причинам. Если сравнить канал доступа в интернет с водопроводом, то пропускная способность − это ширина трубы. Вы крайне редко заполняете эту трубу целиком. Даже если смотрите потоковое видео на YouTube, канал не все время полностью заполнен. Скорее, процесс напоминает "капающий кран" − информация передается пакетами через определенные промежутки времени. Пиковые нагрузки происходят редко и продолжаются недолго. Едва ли не единственная технология, способная "заполнить трубу" полностью и на длительное время − это торрент. Скачивая фильм с ее помощью, вы качаете его от других пользователей. Вы получаете пакеты данных из разных адресов. Если количество пиров (источников информации) достаточное, то канал будет заполнен полностью. В Starlink общая пропускная способность сильно ограничена. Если передавать информацию пакетами, с паузами, то можно предоставить высокую скорость многим пользователям одновременно. Если же один человек скачивает фильм через торрент, то он использует столько же ресурсов, как десяток-другой абонентов, просматривающих сериал Netflix в высоком качестве. Как политика Starlink в отношении пиратства повлияет на интернет в целом На данный момент самые жесткие ограничения на скачивание пиратского контента действуют в США. Закон Digital Millennium Copyright Act позволяет правообладателям требовать от провайдеров блокировать доступ к IP-адресам с пиратским контентом. Американские власти приложили много усилий для того, чтобы и другие страны приняли схожие законы. Но все действия Госдепа − капля в море, по сравнению с тем океаном, который создает Илон Маск. Впервые в мире появляется глобальный провайдер − компания, обслуживающая всю планету Земля. Только представьте себе: пользователям из Кении, Норвегии, Украины, Эквадора или даже КНР придется соблюдать американские законы. Конечно, не всем, а только тем, кто пользуется Starlink. Телекоммуникации. "Последняя миля" и серия банкротств Радиус зоны покрытия одной наземной базовой станции Starlink равен примерно 950 км. Чем выше спутники − тем больше площадь. Уменьшим его даже до 900 км и попробуем рассчитать размер зоны обслуживания. Получается, что комплекс из одного шлюза и 7-9 антенн покрывает 2 540 000 квадратных км. Только представьте себе: Илону Маску достаточно всего одной станции для того, чтобы покрыть территорию, большую чем Алжир, или Саудовская Аравия. Круг, в который уместились бы Франция, Испания, Швеция, Германия и Финляндия. И еще бы место осталось. Сравним с сотовыми операторами В современных сетях 4G чаще всего используется стандарт LTE. Максимальный радиус базовой станции ограничен мощностью и частотой передатчика. Даже в самых идеальных условиях, без ограничений по потреблению электроэнергии, существует теоретический предел для скорости 1 Гбит/сек — от 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 МГц). В реальности операторы строят базовые станции на меньшем удалении. Но даже если взять радиус в 20 км, то мы получим площадь покрытия в 1256 км квадратных. То есть, одна базовая станция Starlink покрывает большую территорию, чем 2022 вышки 4G. В сетях 5G зона обслуживания каждой станции измеряется сотнями метров. Поэтому их, по стоимости развертывания, моно даже не сравнивать со Starlink. Конечно, существуют и другие технологии. Но все они проигрывают проекту SpaceX по главному показателю − стоимости создания квадратного километра зоны покрытия. А ведь базовые станции нужно не только строить, но еще и обслуживать. Снабжать электроэнергией, ремонтировать, охранять от вандалов и злоумышленников. В ближайшие годы возможна серия банкротств на рынке телекоммуникаций. Конечно, Starlink не заменит T-Mobile или Vodafone. Но многим средним и мелким компаниям придется уйти с рынка. Больше всего пострадают те, кто ориентировался на сельскую местность, малозаселенные районы и высокие цены. Крупные операторы изменят стратегию развития. До сих пор они строили базовые станции вдоль трасс и в малонаселенных районах даже несмотря на убытки. Чтобы показать, насколько их зона покрытия превосходит ту, что есть у конкурентов. Теперь это теряет смысл. Язык интернета Внимательные читатели тут могли бы возразить, что к Starlink скорее подключатся те, кто ранее не пользовался интернетом вообще. Что ж, в этом случае наземным операторам придется свернуть программы по расширению своих сетей. А создателям контента, похоже, придется учить новые языки. В 2021 году каждый четвертый пользователь интернета набирает слова в поисковой строке на английском языке. По данным Internet Worls Stats, сейчас на Земле насчитывается 1 186 451 352 англоязычных пользователя. Охват этой аудитории − 77,5%. Возможности для роста есть, но не очень большие. Куда интереснее обстоят дела с китайским языком. Сейчас только 60,1% китаеязычных пользователей имеют доступ к сети. Потенциал для роста − примерно 589 млн. В англоговорящем сегменте − только 345 млн. Еще меньший охват − у арабского (53%) и португальского (59%) языков. Но там значительно меньше носителей. Как это повлияет на интернет До сих пор в сети доминировали американские компании, считавшие английский − основным языком. По данным сервиса SimilarWeb первая пятерка по посещаемости в мире сейчас выглядит так: google.com

youtube.com

facebook.com

twitter.com

instagram.com Сразу за ними идет wikipedia.org. И только на общем седьмом месте находится китайский поисковик − baidu.com. Похоже, что уже в ближайшее время расстановка сил начнет меняться. И мы увидим больше китайских платформ и сервисов. Да, что там в ближайшее время. Вы уже видите этот процесс, как китайская социальная сеть tiktok.com уверенно обходит американских конкурентов. Представьте, что будет, когда начнет расти количество китаеязычных пользователей. Конечно, в процесс китаизации интернета вовлечен не только Starlink. Еще не известно, разрешат ли власти КНР использование сервиса на своей территории. Но единственное, что сейчас мешает росту количества пользователей в Китае и Юго-Восточной Азии в целом − это отсутствие скоростного доступа в отдаленных районах. Starlink способен с легкостью решить эту проблему. Цензура Вы уже много слышали о том, что подавить сигнал Starlink на больших территориях практически невозможно. Вам уже рассказывали, что цензоры в Иране, Северной Корее и других тоталитарных сильно расстроены появлением дешевого спутникового интернета. Но что будет, если цензуру решит ввести сам Илон Маск? До сих пор наибольшее влияние на умы пользователей имели крупные платформы. Только представьте себе такую ситуацию. Вы набираете в Гугле слово "Страус", но поисковик говорит, что такого слова не существует. Тогда вы пробуете найти видео про страусов на YouTube. И тут нет ничего. Пытаетесь обнаружить страусов в Фейсбуке или Инстаграме, но и там ничего нет. Представили? Как думаете, сколько бы дней такой блокады потребовалось для того, чтобы люди во всем мире поверили, что страусы − это выдумка, а не реально существующая птица. "Если его нет в Google, значит, его не существует", − сказал Джимми Уэйлс, создатель Википедии. Американское агентство Morning Consult провело масштабный опрос среди граждан США о том, кому они доверяют. Оказалось, что американцы больше верят Google и Amazon, чем учителям, полицейским, Дональду Трампу, правительству США и средствам массовой информации. Единственные, кто сумел опередить интернет-гигантов в рейтинге доверия, это лечащий врач и вооруженные силы. Тотальная цензура Но у платформ нет полного контроля. Если пользователю не понравится ответ Гугл, он всегда может спросить у Amazon. Или в Фейсбук. А у единственного провайдера такая возможность есть. При существующем положении на рынке, Starlink станет главным и единственным поставщиком интернета на огромных территориях. Как мы уже писали выше, другим операторам нет смысла осваивать малонаселенные территории, если спутниковый интернет предлагается дешевле, чем их услуга. Поэтому в руках у Илона Маска появляется самый мощный инструмент цензуры цифровой эпохи. Он может просто блокировать доступ к контенту определенного типа. Это вызовет подозрения? Тогда есть более изощренные решения. Например, можно замедлить загрузку определенных сайтов. И пользователи сами не захотят их посещать. Пока не известно. За всю свою карьеру Илон Маск ни разу не опускался до таких низких вещей как цензура. Поэтому не будет заниматься конспирологией. Отметим лишь, что возможность для введения тотального контроля у него есть. И напомним, что два самых главных и постоянных клиента SpaceX − это NASA и Пентагон. Стандарты записи видео С 2006 по 2008 год шла война между двумя стандартами записи информации на оптический диск. В смертельной схватке сошлись Blu-ray и HD DVD. Как вы знаете, победителем вышел первый стандарт. И все мы даже несколько лет покупали фильмы в высоком качестве на дисках Blu-ray. Прошло совсем немного времени и победитель сам стал жертвой. Появился высокоскоростной интернет. Кому нужно покупать диск, если фильм в таком же качестве можно купить и скачать? Или даже не скачивать, а сразу же начать смотреть потоковое видео. Давайте вспомним, что произошло в 2008 году. Победу стандарту Blu-ray обеспечили всего два фактора. Стандарт поддержали крупнейшие студии, главным образом, производящие фильмы для взрослых. И еще Blu-ray выбрала компания Sony для своей новой игровой приставки PlayStation 3. Кстати, появление высокоскоростного интернета фактически уничтожило индустрию продажи фильмов для взрослых на носителях. Что выберет SpaceX Сегодня самые популярные стриминговые сервисы, Amazon, Disney+, Netflix используют, в основном, стандарт сжатия AVC (Advanced Video Coding), более известный под сокращением "H.264". И собираются переходить на следующую версию - H.265. Но последнее слово, похоже, останется за Илоном Маском. Какой формат он назовет наиболее подходящим для передачи через его спутниковую группировку, такой и выберут стриминговые сервисы. У них просто нет других вариантов расширения аудитории подписчиков. Все платформы ориентируются на рынок США. А там сейчас наибольший прирост новых пользователей обеспечивает именно Starlink. Сейчас до 80% всего интернет-трафика в мире приходится на видео. Только на YouTube каждую минуту загружается более 500 часов видеосъемок. Поэтому выбор стандартов и форматов − ключевой вопрос функционирования сети в целом. От него зависят студии, производители программного обеспечения и оборудования для видеосъемок, и многие другие бизнесы. Если вы тоже производите, редактируете или загружаете свои фильмы, вам стоит пока повременить с покупкой дорогих программ или оборудования. Подождите, пока появится информация о том, какой формат предпочитают в офисе SpaceX. Изменения, о которых мы даже не догадываемся Вспомните, что вы делали в интернете лет десять назад. Какими сервисами и как вы пользовались в то время. И сравните со своей сегодняшней интернет-активностью. Изменения произошли просто невероятные. Целые индустрии рождались и умирали. Маленькие стартапы превращались в мегакорпорации. Тогда мы даже представить себе не могли, то, что имеем сейчас. Что-то предсказать было почти невозможно. Теперь мы стоим на пороге нового витка спирали изменений. Starlink будет иметь влияние на все. Например, Amazon гарантировал всем пользователям Prime в США доставку товаров в течение двух дней. Компания теряла деньги на каждой доставке в удаленные районы. Но не сильно переживала по этому поводу. Ведь в этих местах почти не было интернета. Теперь благодаря Starlink скоростной интернет появится даже у пингвинов в Антарктиде и у диких племен в верховьях Амазонки или Конго. Что уж там говорить про сельскую местность США. Похоже, Amazon придется менять свою бизнес-модель. И такие изменения ждут нас на каждом шагу. В целом − они позитивные. Но отдельные вещи могут вам очень сильно не понравиться. Источник



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