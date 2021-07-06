заработала автоматическая система списания долгов. У кого на счетах заблокирую деньги

06 июля 2021 | 10:31

С 6 июля в Украине заработает автоматическая система списания долгов. Под угрозой оказались те, кто не платит алименты, выплаты по кредиту или даже коммунальные услуги. Однако, как утверждают эксперты, автоматически забрать деньги с банковского счета система не сможет.

Для списания средств все еще необходимо решение суда. Уже после этого система будет действовать автоматически. Сейчас система работает со следующими банками:

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

У клиентов именно этих учреждений будут изымать средства, если те оказались в числе должников. Позднее этот список обещают увеличить.

Процедура списания средств будет выглядеть так:

государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;

банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;

исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;

исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;

банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;

средства попадают к взыскателю долга.

Главное новшество заключается в том, что если раньше нужно было лично относить документы в банк или отправлять их по почте, то сейчас в семи финансовых учреждениях работает электронный документооборот.

Эксперты говорят, что автоматического тут – электронный документооборот. Львиную долю работы должны проделать судебные исполнители. Автоматически по нажатию одной кнопки арестовать счета должника во всех банках не получится.

По факту банки будут индивидуально рассматривают каждый запрос на блокирование средств.