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В США новая Tesla Model S Plaid «самопроизвольно загорелась с водителем внутри»
07 июля 2021 | 09:14
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Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.
Новая Tesla Model S Plaid загорелась в Пенсильвании. На некоторе время водитель оказался заперт внутри горевшего автомобиля, сообщает The Verge со ссылкой на местное пожарное управление. Водитель не пострадал.
Илон Маск представил «самый быстрый» автомобиль от Tesla в июне 2021 года, поставки Model S Plaid начались в этом же месяце по цене от $130 тысяч.
Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам.
Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. https://t.co/wXyJXbWggJ
Мы представляем клиента, который купил новую Tesla Model S Plaid, она была отгружена в числе первых 250. Во вторник автомобиль самопроизвольно возгорелся. Наш клиент оказался в ловушке и мог умереть. Мы пытались связаться с Tesla, но пока нас игнорируют.
«Предварительное расследование продолжается, мы призываем Tesla отозвать автомобили, пока не будет закончено полное расследование», — сообщил другой адвокат владельца Марк Герагос.
В 2019 году Илон Маск комментировал в Twitter случаи самовозгорания электромобилей.
Over a million combustion engine (it’s right there in the name!) car fires per year & thousands of deaths, but one Tesla car fire with no injuries gets biggest headlines. Why the double standard? This is a real question.
Больше миллиона двигателей внутреннего сгорания (это прямо в названии!) в автомобилях загорается ежегодно, тысячи смертей, но один пожар в автомобиле Tesla без травм получает самые громкие заголовки. Почему двойные стандарты? Вот это настоящий вопрос.
Reality is a Tesla, like most electric cars, is over 500% *less* likely to catch fire than combustion engine cars, which carry massive amounts of highly flammable fuel. Why is this never mentioned?
У Tesla, как и у большинства электромобилей, вероятность возгорания на 500% меньше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в которых огромное количество легковоспламеняющегося топлива. Почему об этом никогда не упоминается?
Tesla ежегодно публикует статистику возгораний и утверждает, что ее электромобили — самые безопасные в мире.
Компания несколько раз модернизировала Model S, чтобы снизить риск возгорания. В 2013 году после расследования нескольких пожаров Tesla выпустила обновление ПО и добавила дополнительную защиту батарей.
В 2016 году компания выпустила обновление ПО для «дополнительной безопасности во время зарядки» после того, как Model S загорелась в Норвегии.
Представители Tesla не стали комментировать инцидент. Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.
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