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В США новая Tesla Model S Plaid «самопроизвольно загорелась с водителем внутри»

07 июля 2021 | 09:14

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Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.


Новая Tesla Model S Plaid загорелась в Пенсильвании. На некоторе время водитель оказался заперт внутри горевшего автомобиля, сообщает The Verge со ссылкой на местное пожарное управление. Водитель не пострадал.

Илон Маск представил «самый быстрый» автомобиль от Tesla в июне 2021 года, поставки Model S Plaid начались в этом же месяце по цене от $130 тысяч.

Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам.

Ben Meiselas @meiselasb1 июл в 19:49
Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. https://t.co/wXyJXbWggJ
 

Мы представляем клиента, который купил новую Tesla Model S Plaid, она была отгружена в числе первых 250. Во вторник автомобиль самопроизвольно возгорелся. Наш клиент оказался в ловушке и мог умереть. Мы пытались связаться с Tesla, но пока нас игнорируют.

«Предварительное расследование продолжается, мы призываем Tesla отозвать автомобили, пока не будет закончено полное расследование», — сообщил другой адвокат владельца Марк Герагос.

 
 
 

В 2019 году Илон Маск комментировал в Twitter случаи самовозгорания электромобилей.

Elon Musk @elonmusk24 апр 2019
Over a million combustion engine (it’s right there in the name!) car fires per year & thousands of deaths, but one Tesla car fire with no injuries gets biggest headlines. Why the double standard? This is a real question.
 

Больше миллиона двигателей внутреннего сгорания (это прямо в названии!) в автомобилях загорается ежегодно, тысячи смертей, но один пожар в автомобиле Tesla без травм получает самые громкие заголовки. Почему двойные стандарты? Вот это настоящий вопрос.

Elon Musk @elonmusk24 апр 2019
Reality is a Tesla, like most electric cars, is over 500% *less* likely to catch fire than combustion engine cars, which carry massive amounts of highly flammable fuel. Why is this never mentioned?
 

У Tesla, как и у большинства электромобилей, вероятность возгорания на 500% меньше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в которых огромное количество легковоспламеняющегося топлива. Почему об этом никогда не упоминается?

Tesla ежегодно публикует статистику возгораний и утверждает, что ее электромобили — самые безопасные в мире.

Компания несколько раз модернизировала Model S, чтобы снизить риск возгорания. В 2013 году после расследования нескольких пожаров Tesla выпустила обновление ПО и добавила дополнительную защиту батарей.

В 2016 году компания выпустила обновление ПО для «дополнительной безопасности во время зарядки» после того, как Model S загорелась в Норвегии.

Представители Tesla не стали комментировать инцидент. Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.

  • ChevroletHyundaiAudi и NIO ранее отзывали свои электромобили из-за риска самовозгорания.


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