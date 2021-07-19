|
"Слуги" сделают из Авакова Кернеса
19 июля 2021 | 11:55
распечатать комментарии [0] добавить в
Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может стать кандидатом от этой политсилы на выборах мэра Харькова. Об этом он заявил журналистам, передает "Цензор.нет".
Корниенко отметил, что "если бы его спрашивали", он точно высказался бы в поддержку такой идеи, однако в принятии решения участвует и областная организация партии.
"На таких выборах кандидатов выдвигают центральная и областная ячейка партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашей областной ячейки в Харьковской области Павлу Сушко, он может более компетентно это прокомментировать", — отметил политик.
По словам главы "Слуги народа", он может "только поставит подпись" на документе, который предоставит Сушко, либо же не поставить ее, однако подчеркнул, что если соответствующее предложение поступит, он его точно поддержит.
"Если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе того Харьков — русский город или какой-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, что Харьков — украинский город, что там патриотическая власть и что там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотичности. И, конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", — заявил он.
также читайте
[19.07.2021]
[17.07.2021]
|
по теме
В Украине отменят обязательный военный призыв: назвали сроки
20. 07. 2021 | 13:48
Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии СН Александра Корниенко в интервью "Украинским новостям".
Бросила "коктейль Молотова" и угрожала пистолетом. В Киеве женщина пыталась ограбить банк
20. 07. 2021 | 13:39
В Киеве женщина ворвалась в помещение "Укрсиббанка", бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Об этом сообщает полиция Киева.
Змагання з веслування на Олімпіаді-2020 у Токіо під загрозою зриву через нашестя устриць
20. 07. 2021 | 09:00
Держрибагентство пояснило нашестя медуз на узбережжі Азовського моря
20. 07. 2021 | 08:58
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»