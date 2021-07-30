Ідеал чоловічої краси. 30 июля 2021 | 06:33 , Міра Алі распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Який він сьогодні?

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Як змінюються канони чоловічої краси сьогодні в моді, кіно та соцмережах. Що робить чоловіка привабливим - чи красивим? В останні десятиліття найвідомішими іконами чоловічої краси на Заході було доволі вузьке коло кінозірок, як-от Бред Пітт чи Леонардо Ді Капріо. Але канони чоловічої краси поступово змінюються. Кіно та мода дедалі більше роблять ставку на різноманітність, а світові бренди також усвідомлюють важливість репрезентації різних типів людей. У всьому світі ідеалізований стандарт чоловічої фігури є далеким від тіла пересічного чоловіка. Однак соціальні мережі, як-от TikTok, допомагають змінити ці стандарти, показуючи чоловіків, як раніше не були видимими. Британська модель, активіст бодипозитиву й зірка TikTok Бен Джеймс змінює наші погляди на чоловіків великого розміру. 2019 року він взяв участь у рекламній кампанії бренду одягу Simply Be, як модель плюс-сайз, з'явившись поруч з іншими моделями. Він також співпрацював із Тедом Бейкером та фірмою Asos. Джеймс розповідає BBC Cuture, що його робота "заспокоює та дає впевненість хлопцям і чоловікам, вона показує їм, що вони потрібні та гідні". Хоча плюс-сайз моделі-жінки, як-от Ліззо та Ешлі Грем, відомі та знамениті, чоловіки з нестандартними фігурами рідко опиняються у центрі уваги медіа. Однак нещодавно бренд Ріанни Savage Fenty створив лінію білизни для чоловіків нестандартних розмірів, в рекламі якої взяли участь плюс-сайз моделі. Чи означає це, що стандарти чоловічої краси стають більш демократичними? Як заявляє Бен Джеймс: "Чому б нам не показувати чоловіків звичайної статури, з черевцем, у рекламі парфумів або в кіно? Потрібно змістити фокус з фігур, досягнутих неприродним способом, які навіть актором важко підтримувати". АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES корейський попгурт BTS втілює нові "м'які" стандарти чоловічої краси, яка стає популярною у покоління Z Як пояснює професор антропології з Единбурзького університету Олександр Едмондс, "спадщина рабства й колоніалізму вплинула на те, що західним ідеалом чоловічої краси довгий час був білий чоловік, і змінити це було вкрай важко, але тепер ситуація змінюється". Чорні супермоделі, як-от Тайсон Бекфорд та Елтон Мейсон, регулярно з'являються на обкладинках GQ та інших журналів. Світ моди поступово стає більш різноманітним. Глобальні соціальні зміни, як-от рух Black Lives Matter, змусили бренди визнати необхідність різноманіття". "Стереотип мужньої зовнішності та поведінки змінюється, - каже Едмондс. - Він уже не є ідеалом для молодих людей, покоління Z оспівує андрогінність (поєднання чоловічих і жіночих рис. - Ред.). Це дуже помітно у культурі Східної Азії, насамперед у попкультурі Південної Кореї". Цей новий тип краси з жіночними рисами, яскравим волоссям і макіяжем, як у корейського гурту BTS, різко контрастує з традиційними західними стандартами. Але він стає дедалі більш популярним і впливовим у звичайних ЗМІ. АВТОР ФОТО,ALAMY Американська супермодель Тайсон Бекфорд був обличчям Ralph Lauren І як і в будь-якому етносі, східноазійські стандарти краси також різноманітні. Американсько-корейська модель Даї На каже, що коли він розпочинав свою діяльність азійських моделей було мало, тепер їх дуже багато. "І їхнє число постійно зростає, адже галузь тепер більш орієнтована на покупців з Азії", - пояснює він. В Азії зосереджений великий капітал, а тому бренди роблять обличчям своїх рекламних кампаній азійських моделей, як Даї, щоби налагодити зв'язок зі споживачем. Високий, темноволосий, гарний В останні роки чоловіки супермоделі поступово наздоганяють за успіхом й популярністю своїх колег-жінок. Американська модель Тайсон Бекфорд був обличчям Ralph Lauren і став найвідомішою чорношкірою супермоделлю всіх часів. Кар'єра іншої зірки моди Шона О'Прая триває вже понад 15 років, зробивши його одним з найбагатших у світі супермоделей-чоловіків. У 17 років він приїхав до Нью-Йорка з містечка у штаті Джорджія зі 150 доларами у кишені - тепер у нього ексклюзивні контракти від великих брендів. Всесвітня слава прийшла до О'Прая у 2014 році, коли він знявся у кліпі Тейлор Свіфт Blank Space. "Це стало переламним моментом у моїй кар'єрі", - розповідає чоловік BBC Culture. "Це відкрило мені більше дверей. Я дуже вдячний, що зміг взяти участь у зйомках". АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Ти проходиш на кастинг, де сотні хлопців виглядають так само як і ти - чорне волосся, блакитні очі. Ти маєш якось виділитися, показати на знімальному майданчику, хто ти є, як ти поводишся, який ти", - вважає Шон О'Прай Протягом багатьох років він з'являвся на обкладинках найкращих журналів, привернувши значну увагу до себе. Як цього досягти? "У цій галузі потрібно смирення. Ти проходиш на кастинг, де сотні хлопців виглядають так само як і ти - чорне волосся, блакитні очі. Ти маєш якось виділитися, показати на знімальному майданчику, хто ти є, як ти поводишся, який ти". АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Актор Мікеле Морроне зіграв боса мафії у фільмі "365 днів" "Я нічого не робив для того, щоби моє обличчя виглядало якось особливо. Ця робота сама знайшла мене", - додає він. Утім, попри тенденцію до різноманітності, класичний образ середземноморського красеня "високого, темноволосого, гарного" залишається популярним. Фраза з'явилася в Європі на початку 1900-х років, а потім її широко використовували в Голлівуді у 1920-ті, зокрема щодо італійської зірки Рудольфа Валентіно. Ця ідіома живе й досі, хоча її значення почали більше обговорювати. Антрополог Шафі Хассан вважає, що "середземноморські чоловіки мають величезну перевагу в тому, що у них темні брови і темне волосся на обличчі, у них гарні бороди… а темне волосся завжди асоціювалося з мужністю". Приклад такого ідеалу краси - італійський актор Мікеле Морроне. Він народився в Апулії на півдні Італії й до минулого року працював садівником у Римі, час від часу відвідуючи акторські прослуховування. Його життя змінилося за одну ніч, коли його обрали на головну роль у фільмі Netflix "365 днів". Стрічка про красеня-мафіозі, об'єкта мрій численних шанувальниць, стала однією з найпопулярніших на платформі у 2020 році. Морроне прокоментував BBC Culture: "Я не можу заперечувати, що мій зовнішній вигляд допоміг мені отримати роль. Адже я точно відповідаю образу Массімо; він високий з каштановим волоссям. Але якби вони обрали іншого актора, хіба це було б те саме? Ви можете мати зовнішність, але не вміти танцювати…". За словами Морроне, саме його приваблива зовнішність і заважала йому на початку акторської кар'єри. "Гарному хлопцеві дуже важко отримати роботу серйозного актора, тому що люди думають, якщо ти справжній актор, ти не маєш бути таким гарним. Я не знаю, чому у них така ідея. Я 10 років щотижня ходив на кастинги і не отримував ролей". АВТОР ФОТО,TWITTER / @RJACKFOLEY Рон Джек Фолі - серед багатьох немолодих моделей чоловіків, які дедалі частіше з'являються у моді та соцмережах Однак стандарти чоловічої краси стають дедалі більш відкритими та різноманітними. Зростає популярність моделей старшого віку. Звичайно, такі образи булі й раніше, згадайте красенів респектабельного віку Пірса Броснана та Джорджа Клуні. Однак тепер багато чоловіків поважного віку з'явилося в рекламних кампаніях і на подіумах. Серед них - Ентоні Вареккья, Ван Дешун (який отримав прізвисько "найгарячіший дідусь Китаю"), Рон Джек Фолі та Лоно Бразіл. 87-річна модель Рене Глемарек з'явився разом зі своєю 86-річною дружиною Марі-Луїзою на тижні моди в Парижі. Пара була одягнена у гендерно нейтральний одяг, зроблений їхнім онуком Флорентіном Глемареком. Модель Орландо Хобечі нещодавно зазначив виданню The Guardian: "Десь чотири роки тому я помітив, що зросло число немолодих моделей. Раптом з'явився інтерес до історій людей старшого віку". За словами Хобечі, ситуацію змінює більша тривалість життя. "Вік більше не є чимось відразливим, як це було раніше. Протягом останніх 30 років ми бачимо, які класні молоді люди поступово старіють і все одно залишаються класними та привабливими… Люди хочуть бачити серед зірок таких, як вони самі". ВВС



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