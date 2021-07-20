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В Украине отменят обязательный военный призыв: назвали сроки
20 июля 2021 | 13:48
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Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии СН Александра Корниенко в интервью "Украинским новостям".
С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.
"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.
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