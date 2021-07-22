ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

22 июля 2021 | 08:32 , Олег Ельцов. ТЕМА

На Туманном Альбионе разразился ковидный скандал. В минувший понедельник Главный научный советник Патрик Валланс на пресс-конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном заявил, что 60% людей, попадающих в больницу с COVID-19 ранее получили две дозы вакцины!

Реакция біла прогнозируемой. В результате днем позже Валланс на своей страничке в «Twitter» «исправил» оплошность. Он заявил, что в действительности все наоборот: лишь 40% госпитализированных в Британии были вакцинированы.

«Исправление статистики, которую я дал на пресс-конференции», - сказал Валланс в Twitter. «Около 60% госпитализаций от COVID происходят не от людей, дважды вакцинированных, скорее 60% госпитализаций от COVID в настоящее время происходят от непривитых людей».

Об этом сообщает агентство «Рейтерс».

Признаемся: опровержение - так себе… С учетом того, что в Великобритании вакцинированы хотя бы одной дозой 68% населения, двумя – 53%, заявление о том, что «всего» 40% госпитализированных с диагнозом КОВИД были дважды вакцинированы, выглядит намеком, что вакцинироваться скорее опасно, чем полезно.

Впрочем, Валланс не оригинален и вряд ли он что-то напутал. На днях появились результаты исследования Королевского колледжа Лондона. Согласно его данным, к 15 июля 47% новых случаев заболевания COVID-19 в Великобритании приходилось на пациентов, вакцинированных хотя бы одной дозой.

Это и иные исследования дают основания для предположения, что массовая вакцинация повышает риск для привитых заболеть вновь, причем, чем больше граждан прививаются, тем меньше становится их «неуязвимость» для вируса. Вменяемого ответа почему так происходит, исследователи не дают.

Как не названо объяснению и тому факту, что вопреки драконовским мерам среди прибывающих в Токио спортсменов уже сегодня выявлено 60 инфицированных: не помогли ни тотальная вакцинация олимпийцев, ни тесты по прилете в Японию, ни драконовское ограничение контактов…

Какой вывод можно сделать из этой неутешительной информации? Человечество, вероятно, слишком высокого мнения о своих знаниях и возможностях. Вся непримиримая война с беспощадным коронавирусом напоминает скорее не плановую войсковую операцию, а хаотическое метание слепых воинов в кромешной тьме незнания. Зато все признаки военных действий на лицо: локдауны, ограничение свобод, принуждение к ношению намордников и вкалыванию неких чудодейственных веществ в принудительном порядке…

В действительности результаты этого планетарного эксперимента станут ясны лет через пять – к тому, времени, когда эпидемия по прогнозам ученых сойдет на нет естественным путем. А на место злого коронавируса придёт новый, доселе неведомый…