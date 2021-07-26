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В Украине остановлены 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия угля и газа
26 июля 2021 | 09:08
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Они отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива
В Украине 11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).
Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".
В частности, не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго": по два блока на каждой из станций.
Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.
Кроме того, еще два блока остановлены на Запорожской ТЭС.
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