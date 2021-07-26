В Украине остановлены 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия угля и газа

26 июля 2021 | 09:08

Они отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива

В Украине 11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

В частности, не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго": по два блока на каждой из станций.

Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.

Кроме того, еще два блока остановлены на Запорожской ТЭС.