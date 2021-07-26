На выставке искусства в Архангельске произошла массовая драка

26 июля 2021 | 08:31

Потасовка произошла на Кегострове между приехавшими на выставку художниками и местными жителями, в ней участвовали несколько десятков человек. Двое обратились к медикам с травмами.

В Архангельске на выставке современного искусства произошла массовая драка между местными жителями и художниками, приехавшими на мероприятие. Об этом сообщает местное издание 29.ru.



Выставка уличного искусства «Коровник» прошла в субботу, 24 июля, в заброшенном здании на Кегострове. Она была посвящена «самобытности современного Севера», говорится в анонсе мероприятия на странице «ВКонтакте».



Между художниками и местными жителями произошел словесный конфликт, который к концу выставки перерос в потасовку. Она завязалась на причале перед отплытием последнего теплохода. Как пишет 29.ru, у приехавших на остров были с собой перцовые баллончики, которые они попытались распылить на оставшихся на берегу участников конфликта. Часть из них сбежала, кто-то остался, чтобы продолжать драться.



На уходящий теплоход, который уже убрал трап, с причала запрыгнули несколько участников выставки. Жители Кегострова закидывали на теплоход бутылки и палки.



В потасовке приняли участие несколько десятков человек, передает «НД.29». По данным 29.ru, в драке серьезно никто не пострадал, кроме одного человека, которому разбили о голову бутылку. Некоторые участники конфликта получили ссадины, им в лица попало содержимое перцового баллончика.