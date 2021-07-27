Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве, — СМИ

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать "freedom" и выдвигать требования. Одно из них — прислать врача который осмотрел бы всех желающих, мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов — не в нашей компетенции", — сказал Врубляускас.