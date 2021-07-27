|
Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве, — СМИ
27 июля 2021 | 10:35
распечатать комментарии [0] добавить в
В Алитусском районе Литвы 26 июля начался бунт нелегальных мигрантов.
Мигранты отказались выполнять законные требования сотрудников Службы общественной безопасности, передает "ДС" со ссылкой на Delfi.
По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу — когда в Веребеяй приехали журналисты одного из телеканалов.
"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать "freedom" и выдвигать требования. Одно из них — прислать врача который осмотрел бы всех желающих, мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов — не в нашей компетенции", — сказал Врубляускас.
По словам заместителя директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюса Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица. Затем ситуация снова изменилась — речи о переговорах уже не было.
"Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование — выпустить их с территории", — сказал он.
По информации издания, сейчас в Веребеяй 16 сотрудников Службы общественной безопасности. Они дежурят 8 часов, потом там же отдыхают в спальных мешках у забора, а затем снова заступают на дежурство.
также читайте
[20.07.2021]
[20.07.2021]
|
по теме
Биткоин за ночь подешевел на 8%
27. 07. 2021 | 10:48
Ученые предсказали новые рекорды жары в будущем
27. 07. 2021 | 10:42
Они полагают, что изменение климата влияет на установление аномальной жары в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Ученые предупредили, что рекорды высоких температур в будущем могут обновляться чаще.
Премьер-министр Грузии пообещал, что локдаунов и ограничений для бизнеса больше никогда не будет – от них только вред
27. 07. 2021 | 10:37
Власти Грузии не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности
У Мінінфраструктури назвали орієнтовну вартість проїзду платними дорогами
27. 07. 2021 | 10:27
Наразі уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії шести доріг.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»