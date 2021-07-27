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Премьер-министр Грузии пообещал, что локдаунов и ограничений для бизнеса больше никогда не будет – от них только вред
27 июля 2021 | 10:37
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Власти Грузии не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности
Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.
"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", — сказал Гарибашвили.
Премьер пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.
Гарибашвили заявил, что "впервые в период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12% за первые 6 месяцев, и это позволило нам в этом году не занять ни одного лари". По словам премьер-министра, это позволило правительству увеличить бюджет более чем на миллиард.
"Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне. Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард. Министр финансов уже представил скорректированный бюджет. Это позволило нам профинансировать ряд программ для нашего населения", — заявил премьер.
Чтобы избежать долгов и нового падения экономики Гарибашвили призвал жителей Грузии вакцинироваться. Он также попросил граждан Грузии "полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook". Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.
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