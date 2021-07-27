Премьер-министр Грузии пообещал, что локдаунов и ограничений для бизнеса больше никогда не будет – от них только вред

"Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне. Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард. Министр финансов уже представил скорректированный бюджет. Это позволило нам профинансировать ряд программ для нашего населения", — заявил премьер.