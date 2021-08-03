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В России целая семья умерла после прививки от коронавируса
03 августа 2021 | 08:25
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Трое членов семьи — отец, мать и бабушка 13-летней школьницы — в Краснодарском крае скончались после вакцинации от Covid-19. Росздравнадзор начал проверку.
По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки. В частности, пациенты страдали от сахарного диабета, сообщает mk.ru.
Опеку над ставшей сиротой девочкой в срочном порядке оформила тетя. Дедушка школьницы остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка по отцовской линии тоже госпитализирована.
В пресс-службе кубанской администрации заявили «Подъему», что до завершения проверки Росздравнадзора делать какие-либо выводы преждевременно: «Мы сами ждем результатов».
Тетя сироты рассказала «МК», что родственники вакцинировались в один день: «Это была одна из прививок от коронавируса». Она подчеркнула, что у всех был медотвод по диабету, двое были на диализе, а той же матери школьницы предстояла плановая операция. По словам женщины, родственницу отказались оперировать без предварительной вакцинации от COVID-19.
Собеседника «МК» рассказала, что первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге — 36, бабушке — 58.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал ситуацию, потребовав расследования трагедии. По его мнению, имело место преступление со стороны медиков.
«Люди были сразу нездоровые, хронически больные, — заявил парламентарий. — А их погнали на прививку».
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