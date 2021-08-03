|
Политическая дискуссия с таксистом закончилась для пассажира-американца серьезными ножевыми ранениями
03 августа 2021 | 08:55
распечатать комментарии [0] добавить в
В воскресенье, 1 августа, в Печерском районе произошел конфликт с участием водителя и пассажира-иностранца в такси Bolt. По имеющейся информации, в разговоре с гражданином США водитель такси решил выразить свое геополитическое видение в отношении Украины и Грузии, оскорбляя при этом обе страны.
Политическая спор закончился дракой, в которой таксист нанес пассажиру тяжкие телесные повреждения, а именно – резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию больницы.
Самого же таксиста задержали правоохранители и поместили в изолятор в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 121 УК Украины и подали ходатайство о содержании задержанного под стражей.
Позже столичная полиция сообщила, что для поимки таксиста вводилась операция “Перехват”.
также читайте
[27.07.2021]
[27.07.2021]
[27.07.2021]
|
по теме
В Киеве обезврежена преступная группа, на счету которой 150 нападений на иностранных граждан
03. 08. 2021 | 08:52
В ночь на 1 августа столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали разбойные нападения на иностранцев на территории Киева. Был задержан организатор группы – уроженец России, который находился в розыске Интерпола за финансовые махинации.
В России целая семья умерла после прививки от коронавируса
03. 08. 2021 | 08:25
Трое членов семьи — отец, мать и бабушка 13-летней школьницы — в Краснодарском крае скончались после вакцинации от Covid-19. Росздравнадзор начал проверку.
Google закриває свої сервіси для власників старих версій Android
02. 08. 2021 | 16:36
На дзвінки та інші стільникові послуги обмеження не поширюється.
У польському місті підпалили санстанцію і пункт вакцинації
02. 08. 2021 | 16:35
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»