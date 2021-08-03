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Политическая дискуссия с таксистом закончилась для пассажира-американца серьезными ножевыми ранениями

03 августа 2021 | 08:55

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В воскресенье, 1 августа, в Печерском районе произошел конфликт с участием водителя и пассажира-иностранца в такси Bolt. По имеющейся информации, в разговоре с гражданином США водитель такси решил выразить свое геополитическое видение в отношении Украины и Грузии, оскорбляя при этом обе страны.


Политическая спор закончился дракой, в ​​которой таксист нанес пассажиру тяжкие телесные повреждения, а именно – резаную рану бедра и проникающее ранение передней брюшной стенки. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию больницы.

Самого же таксиста задержали правоохранители и поместили в изолятор в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 121 УК Украины и подали ходатайство о содержании задержанного под стражей.

Позже столичная полиция сообщила, что для поимки таксиста вводилась операция “Перехват”.



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