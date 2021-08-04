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Зеленский подписал закон о штрафах за перегруз фур

04 августа 2021 | 11:55

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Закон разработан для недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.


Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1582-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года.
 
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, цель документа — недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.
 
В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые зафиксированы при помощи средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме.
 
Кроме этого, документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и другие положения.
 
В свою очередь штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тысяча грн) теперь будет платить собственник, а не водитель грузовика.
 
Кроме этого, аналогичный по размеру штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную.
 
За невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850 грн — 2 тысячи 550 грн).
 
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что с 1 октября в Украине заработает система автоматического начисления штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.
 
Напомним, что 3 июня парламент принял закон, усиливающий ответственность за превышение весовых или габаритных ограничений на дорогах. 29 июня его подписал президент Владимир Зеленский.
 
В тот же день, 29 июня, Рада также внесла изменения в Кодекс об админнарушениях, введя штраф в 51 тысячу грн за отказ от взвешивания фуры.
 
Также вводится админответственность за нарушения при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной и за нарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные с помощью фото- и видеосъемки, в том числе в автоматическом режиме. Этот закон Зеленский одобрил 16 июля.


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