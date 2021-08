«СМЕРТЬ ОТ ОТЧАЯНИЯ» 25 августа 2021 | 08:53 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в как уровень образования и культуры влияет на продолжительность жизни

«Почему так много мальчиков и девочек заканчивают школу с притупленным восприятием и ограниченным взглядом на мир? Молодые люди заболевают психическим артериосклерозом за сорок лет до того, как их одолевает артериосклероз физический» Олдос Хаксли Книга под названием (Deaths of Despair and the Future of Capitalism/«Смерть от отчаяния») увидела свет в 2020 году. Ее авторы — ученые-экономисты Принстонского университета: сэр Ангус Дитон, лауреат премии имени Альфреда Нобеля за вклад в изучение поведенческой экономики и его супруга — Энн Кейс. СМЕРТНОСТЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 45-54 ГОДА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ Они проанализировали социологические данные по жителям США в возрастном интервале 45-54 года с 1992 по 2017. И оказалось, что в этой возрастной группе резко возрастает смертность от различных причин: болезни, самоубийства, алкоголь и наркотики. Если в целом за минувшее столетие средняя продолжительность жизни выросла с 50 до 80 лет, то представители этой конкретной категории белых американцев находятся в очень плачевном состоянии. Ученым это напоминает ситуацию аналогичную той, в которой находилось афроамериканское городское население в 70-80 годы прошлого века. Сегодня смертность среди них по-прежнему выше, чем у белых, но происходит это по несколько иным причинам… Еще в более ранних исследованиях для описания этого явления Кейс и Дитон предложили термин «смерть от отчаяния» (deaths of despair). Отчаяние — потеря надежды — не является психическим заболеванием, но это состояние напрямую влияет на продолжительность и качество жизни. Логично, конечно, было предположить, что отчаяние вызвано кризисными явлениями, трансформацией общества, изменениями на рынке труда и т.п. Однако другие возрастные группы живут и работают точно в таком же контексте, что и люди от 45-ти до 54-х лет. Также отчаянье оказалось не связанным со злоупотреблением алкоголя и наркотиков, хотя и способствует росту смертности. ОТСУТСТВИЕ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ СМЕРТНОСТИ Единственный общий признак, который удалось обнаружить ученым — это отсутствие или наличие диплома о высшем образовании. Догадку Дитона и Кейс подтвердили также 20-летние исследования психологов Университета Вермонта, которые более 20-ти лет изучали индикаторы отчаяния. ИНДИКАТОРЫ ОТЧАЯНИЯ Выяснилось, что эти индикаторы (ощущение безнадежности, нелюбви окружающих, низкая самооценка, беспокойство, одиночество, беспомощность, жалость к себе) к 30-ти годам становятся характерны для тех, у кого нет высшего образования. В интервале от 45-54 лет эти тенденции у «малообразованной» части населения, видимо, достигают пика. Кроме того, Кейс и Дитон в соавторстве с Артуром Стоуном установили, что, вопреки ожиданиям, ощущение физической боли свойственно нынешним сорокалетним и пятидесятилетним намного больше, чем старикам. Сегодняшние американцы среднего возраста уже испытывали на 21% больше боли на протяжении всей жизни, чем сегодняшние пожилые люди в их годы. При этом уровень ощущаемой боли также коррелирует с наличием высшего образования: «Люди с дипломом колледжа испытывают намного меньше страданий, чем без него» Интересно, что не только алкоголь, наркотики, психические заболевания не являются причинами отчаяния, но и такое депрессивное явления как пандемия коронавируса. «Смерть от отчаяния — это долговременное явление, которое будет с нами после того, как кризис COVID-19 закончится», — говорит Кейс. Кейс, Дитон и Стоу полагают, что ощущения боли и отчаянья у малообразованных людей, родившихся после 1950 года неслучайны. ОБ ЭРОЗИИ РАБОЧЕГО КЛАССА И КРИЗИСЕ КАПИТАЛИЗМА «Связь разума и тела невероятно важна, — говорит Кейс, — чувство исключенности и социальной изоляции может вызвать физическую боль». Исследования социального отчаянья пока проводятся на американском материале. Однако, есть все основания предполагать, что выявленные тенденции характерны и для многих других стран. Неактульность некоторых профессий, безработица, распад семей и другие социальные факторы стресса спровоцировали нарастающую волну фатального отчаяния по всему миру. По сути, мы имеем дело с глобальной эпидемией отчаянья, которая свидетельствуют о стремительной эрозии жизни рабочего класса и глубочайшем кризисе современного капитализма. Однако, очевидно и другое. САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СПРАВИТЬСЯ С ОТЧАЯНИЕМ Высокий уровень образования и культуры помогает лучше устанавливать социальные связи. Повышает уровень вовлеченности в социальные взаимодействия, способствует личностному развитию и самореализации. В итоге образованный человек ощущает себя более социализированным, востребованным и самодостаточным. Поэтому, если вы не перестаете учиться, читать, узнавать что-то новое — ни отчаяние, ни психический артериосклероз вам не грозит.



