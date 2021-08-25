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«СМЕРТЬ ОТ ОТЧАЯНИЯ»
25 августа 2021 | 08:53
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как уровень образования и культуры влияет на продолжительность жизни
Книга под названием (Deaths of Despair and the Future of Capitalism/«Смерть от отчаяния») увидела свет в 2020 году. Ее авторы — ученые-экономисты Принстонского университета: сэр Ангус Дитон, лауреат премии имени Альфреда Нобеля за вклад в изучение поведенческой экономики и его супруга — Энн Кейс.
СМЕРТНОСТЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 45-54 ГОДА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ
Они проанализировали социологические данные по жителям США в возрастном интервале 45-54 года с 1992 по 2017. И оказалось, что в этой возрастной группе резко возрастает смертность от различных причин: болезни, самоубийства, алкоголь и наркотики. Если в целом за минувшее столетие средняя продолжительность жизни выросла с 50 до 80 лет, то представители этой конкретной категории белых американцев находятся в очень плачевном состоянии.
Ученым это напоминает ситуацию аналогичную той, в которой находилось афроамериканское городское население в 70-80 годы прошлого века. Сегодня смертность среди них по-прежнему выше, чем у белых, но происходит это по несколько иным причинам…
Еще в более ранних исследованиях для описания этого явления Кейс и Дитон предложили термин «смерть от отчаяния» (deaths of despair).
Отчаяние — потеря надежды — не является психическим заболеванием, но это состояние напрямую влияет на продолжительность и качество жизни. Логично, конечно, было предположить, что отчаяние вызвано кризисными явлениями, трансформацией общества, изменениями на рынке труда и т.п.
Однако другие возрастные группы живут и работают точно в таком же контексте, что и люди от 45-ти до 54-х лет. Также отчаянье оказалось не связанным со злоупотреблением алкоголя и наркотиков, хотя и способствует росту смертности.
ОТСУТСТВИЕ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ СМЕРТНОСТИ
Единственный общий признак, который удалось обнаружить ученым — это отсутствие или наличие диплома о высшем образовании.
Догадку Дитона и Кейс подтвердили также 20-летние исследования психологов Университета Вермонта, которые более 20-ти лет изучали индикаторы отчаяния.
ИНДИКАТОРЫ ОТЧАЯНИЯ
Выяснилось, что эти индикаторы (ощущение безнадежности, нелюбви окружающих, низкая самооценка, беспокойство, одиночество, беспомощность, жалость к себе) к 30-ти годам становятся характерны для тех, у кого нет высшего образования. В интервале от 45-54 лет эти тенденции у «малообразованной» части населения, видимо, достигают пика.
Кроме того, Кейс и Дитон в соавторстве с Артуром Стоуном установили, что, вопреки ожиданиям, ощущение физической боли свойственно нынешним сорокалетним и пятидесятилетним намного больше, чем старикам.
Сегодняшние американцы среднего возраста уже испытывали на 21% больше боли на протяжении всей жизни, чем сегодняшние пожилые люди в их годы. При этом уровень ощущаемой боли также коррелирует с наличием высшего образования:
Интересно, что не только алкоголь, наркотики, психические заболевания не являются причинами отчаяния, но и такое депрессивное явления как пандемия коронавируса.
«Смерть от отчаяния — это долговременное явление, которое будет с нами после того, как кризис COVID-19 закончится», — говорит Кейс.
Кейс, Дитон и Стоу полагают, что ощущения боли и отчаянья у малообразованных людей, родившихся после 1950 года неслучайны.
ОБ ЭРОЗИИ РАБОЧЕГО КЛАССА И КРИЗИСЕ КАПИТАЛИЗМА
«Связь разума и тела невероятно важна, — говорит Кейс, — чувство исключенности и социальной изоляции может вызвать физическую боль». Исследования социального отчаянья пока проводятся на американском материале.
Однако, есть все основания предполагать, что выявленные тенденции характерны и для многих других стран. Неактульность некоторых профессий, безработица, распад семей и другие социальные факторы стресса спровоцировали нарастающую волну фатального отчаяния по всему миру. По сути, мы имеем дело с глобальной эпидемией отчаянья, которая свидетельствуют о стремительной эрозии жизни рабочего класса и глубочайшем кризисе современного капитализма.
Однако, очевидно и другое.
САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СПРАВИТЬСЯ С ОТЧАЯНИЕМ
Высокий уровень образования и культуры помогает лучше устанавливать социальные связи. Повышает уровень вовлеченности в социальные взаимодействия, способствует личностному развитию и самореализации. В итоге образованный человек ощущает себя более социализированным, востребованным и самодостаточным. Поэтому, если вы не перестаете учиться, читать, узнавать что-то новое — ни отчаяние, ни психический артериосклероз вам не грозит.
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