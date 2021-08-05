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Спецназ СБУ ограбил музей в Тюмени

05 августа 2021 | 11:16

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Спецназ ФСБ под угрозой оружия ограбил тюменский Музей частных коллекций по наводке сотрудников государственного музея. Похищены около двух тысяч музейных экспонатов, включая предметы из драгоценных металлов.


Ранее горадминистрация Тюмени по решению суда выселяла Музей частных коллекций из арендуемого у муниципалитета помещения за вовремя незаключённый договор об электроснабжении.

Музей частных коллекций был создан в Тюмени 20 лет назад в результате объединения коллекционеров региона. Музей насчитывает десятки тысяч произведений искусства и памятников мировой культуры. Особенно ценным является нумизматический материал, предметы археологии и этнографии.



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