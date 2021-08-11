|
На Кубе разрешили вести малый и средний бизнес
11 августа 2021 | 08:37
распечатать комментарии [0] добавить в
На острове теперь разрешается открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников.
После массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце коммунистические власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес, передает BBC.
Как отмечает издание, теперь на острове будет разрешено открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников..
По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, страна делает решительные шаги в направлении обновления экономической модели.
При этом оппозиция считает, что планы правительства ускорились по причине июльских протестов, когда тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства экономической ситуацией в стране.
также читайте
[05.08.2021]
[05.08.2021]
[04.08.2021]
|
по теме
Одесит склав заповіт на користь судді, щоб заявити їй відвід
11. 08. 2021 | 12:57
Кмітливому відповідачу може загрожувати кримінальна відповідальність.
Вероятно столичную полицию возглавит ставленник Ермака
11. 08. 2021 | 12:56
Преемником генерала полиции Андрея Крищенко на посту начальника Главного управления национальной полиции в Киеве, вероятнее всего, станет полковник полиции Иван Выговский. Об этом "Вестям" сказал источник в МВД,
У Німеччині скасовують безкоштовне тестування на COVID-19 для тих, хто відмовився від щеплення
11. 08. 2021 | 08:30
"Оскільки всі громадяни могли вже отримати щеплення, держава закінчує брати на себе витрати на тести".
Укранская олимпийка заявила, что ей стыдно за страну
06. 08. 2021 | 09:03
Украинская бегунья Анна Рыжикова заявила, что ей "стыдно за страну", в которой плохо готовят спортсменов, и и привела в пример свою коллегу из Нидерландов Фемке Бол, с которой работает команда профессионалов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»