ТЕМА

На Кубе разрешили вести малый и средний бизнес

11 августа 2021 | 08:37

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На острове теперь разрешается открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников.


После массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце коммунистические власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес, передает BBC.

Как отмечает издание, теперь на острове будет разрешено открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников..

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, страна делает решительные шаги в направлении обновления экономической модели.

При этом оппозиция считает, что планы правительства ускорились по причине июльских протестов, когда тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства экономической ситуацией в стране.



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