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ЛЕНИН ПЕЛЕВИН УМЕР, НО БРЕНД ЕГО ЖИВЕТ
13 августа 2021 | 08:35 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Сенсация, шок, новость взорвала интернет! В конце августа выйдет двадцатый роман Пелевина «TRANSHUMANISM INC.», сообщило издательство «Эксмо».
«Действие нового романа живого классика происходит в будущем, где самые состоятельные люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела. В этом особом «баночном» измерении они будут жить почти вечно. На земле тем временем останется, по выражению автора, «зеленая посткарбоновая цивилизация» — обслуживающий персонал и слуги-биороботы.
«В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном», — интригующе добавляет издатель.
Так живописуют грядущий бесцеллер критики.
Побойтесь Бога, господа литкритики неизданого! Какой Пелевин, чего интересного вы ждете?! Ничего стоящего внимания под этим брэндом давно не выходит. С каждым новым романом крепнут сомнения, что правообладатель в принципе жив или в здравым уме. Все, примерно после «Дженерейшен Пи» - это поделки ущербных литрабов, причем весьма посредственных, готовых вкалывать за чечевичную похлебку. Впрочем, не исключаю и варианта, что перо мэтра прикасалось к новой рукописи. В этом случае ответ еще печальнее: слишком много нарко, замысловатые нейронные связи уж не восстановить.
Но кому интересны эти подробности? Пелевин, достойный восторга, почитания и чтения – автор «Дня бульдозериста», «Спи», «Из жизни насекомых» - уже давно не с нами. Остался бренд, под которым готовят очередное чтиво для хипстеров. Эти знают толк только в брендах – им можно впарить всякое фуфло.
Кстати, хипстеру на заметку: книжка выйдет в двух вариантах обложи: в светлых тонах и в белых. Уверен, есл и вы истинный ценитель творчества живого, но уже не очень вменяего гения, то приобретете оба варианта. Они будут очень выиграшно смотреться на вашей книжной полке. В глазах друзей-хипстеров вы будете смотреться очень выиграшно: мало того, что бумажные книжки читает, так еще и разными обложками.
Скажите. а где можно встать в лист ожидания на 21-й роман властителя дум?
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