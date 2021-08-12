|
Украина отправила Литве первые 38 тонн колючей проволоки для усиления границы с Беларусью
12 августа 2021 | 17:15
распечатать комментарии [0] добавить в
Нетипичная гуманитарная помощь призвана оградить Литву от потока азиатских и африканских мигрантов из соседней страны.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления литовско-белорусской границы для защиты от проникновения нелегальных мигрантов.
Как говорится в сообщении ведомства, это лишь первый этап помощи Литве из трех. Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны будут передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.
также читайте
[11.08.2021]
[11.08.2021]
[05.08.2021]
|
по теме
ВОЗ начнет тестировать три новых лекарства от Covid-19: предыдущие не помогали
12. 08. 2021 | 17:13
Турецкая компания планирует построить в Украине научный центр и завод по сборке дронов
12. 08. 2021 | 17:10
Проект предусматривает инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.
Отставку Авакова одобряют вдвое больше украинцев, чем сожалеют о ней
12. 08. 2021 | 17:02
В то же время относительное большинство респондентов отнеслось к этому событию равнодушно.
В Киеве к уже заселенному ЖК начали достраивать верхние этажи
12. 08. 2021 | 08:35
В ЖК Ривьера по улице Малоземельной в Дарницком районе Киева достраивают еще три этажа, несмотря на то, что комплекс уже ввели в эксплуатацию и заселили. Об этом написал киевлянин Владимир Гуцул у себя в Facebook.
Ред Булл оказались мудаками
12. 08. 2021 | 08:22
Это следует из заявления чиновника КГГА. Заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Константин Усов назвал организаторов съемок рекламы для энергетика "Red Bull", которые испортили историческую памятку в центре столицы, "мудаками"
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»