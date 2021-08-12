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Украина отправила Литве первые 38 тонн колючей проволоки для усиления границы с Беларусью

12 августа 2021 | 17:15

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Нетипичная гуманитарная помощь призвана оградить Литву от потока азиатских и африканских мигрантов из соседней страны.


Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления литовско-белорусской границы для защиты от проникновения нелегальных мигрантов.

Как говорится в сообщении ведомства, это лишь первый этап помощи Литве из трех. Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны будут передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.



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