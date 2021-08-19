Одесский производитель вина "Французский бульвар" выставлен на продажу

19 августа 2021 | 11:34

Стартовая цена винзавода составляет более 65 млн грн

Фонд государственного имущества выставил на аукцион 14 сентября целостный имущественный комплекс ЧАО "Одессавинпром", производящего вина под торговой маркой "Французский бульвар".

Недвижимость предприятия имеет общую площадь более 22 тысячи квадратных метров. Стартовая цена лота составляет 65,32 млн грн.

"Предприятие "Одессавинпром" основано еще в далеком 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Тогда они начали изготавливать вино в катакомбах, выходящих к морю. На сегодня мощности "Одессавинпром" арендуются частной компанией. История одесского виноделия будет иметь свое продолжение!" — говорится в сообщении ФГИ.

ЧАО "Одессавинпром", арендующее завод с 1992 года, согласно данным ФГИ, в 2020 году произвело 654,8 тысячи дал шампанских и игристых вин, а в первом полугодии 2021 года — 145,3 тысячи.

Выручка "Одессавинпрома" в 2020 году составила 464,3 млн грн, чистый убыток — 3,78 млн грн. За первое полугодие 2021 года компания получила 101,9 млн грн выручки и 14,3 млн убытка.

Компания занимается производством коньяков, тихих и игристых вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых", а также предоставляет свои мощности для розлива крымских брендов.

В марте текущего года Фонд госимущества сдал ЧАО "Одессавинпром" имущественный комплекс завода в аренду на полгода перед его приватизацией.