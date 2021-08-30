Украинский военный в одиночку “разнёс” опорный пункт боевиков на Донбассе

30 августа 2021 | 11:46

На Донбассе, в районе проведения ООС, украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и сам уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, это происходило в “серой зоне”, которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины.

“В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский боец благополучно вернулся.