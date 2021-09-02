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США анонсировали $3 млрд помощи Украине

02 сентября 2021 | 09:26

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Деньги будут предоставлены после подписания соглашения с украинским Минэкономики


Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн на брифинге, посвященном запланированной 1 сентября встрече президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Что касается экономики, мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов", — сказала она.

Хорн также напомнила, что США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности на сумму 60 млн долларов, который будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие защитные летальные и нелетальные средства.

По ее словам, на данный момент США выделили 2,5 млрд долларов на поддержку украинских сил с 2014 года, в том числе более 400 млн долларов в 2021 году.

Напомним также, что Украина ранее получила 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда в рамках распределения им 650 млрд долларов между всеми странами.



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