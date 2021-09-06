|
Как молодые республики Донбасса наконец раскормили себя и начали кормить Россию
06 сентября 2021 | 09:26
распечатать комментарии [0] добавить в
Вырвавшись из-под фашистского ига украинских захватчиков, свободный Донбасс, наконец, начал работать на себя и на седьмой год вяликой независимости внезапно обнаружил, что вся работа дома уже переделана, а трудовые руки у него все еще не для скуки. Донецкие бабы затосковали...
Парадоксально, но факт: небывалое благоденствие, свалившееся на граждан освобожденного Донбасса, застало их в счастливый расплох. Еще совсем, казалось бы, недавно, кормя всю Украину, привыкшую жировать на сморщенном теле трудового горняка, жители посконного Лугандона мечтали если не умереть в России, то хотя бы просто умереть и больше не мучиться под прожорливой биндеровской пятой. К счастью, помог кровавый путч хунты: с первым же ветераном вяликой отечественной войны, зажаренным на Майдане в собственных трусиках, трудовой Донбасс восстал, сбросил с себя ненавистные цепи заокеанского Киева и принялся стремительно обогащаться.
также читайте
[04.08.2021]
[02.08.2021]
[30.07.2021]
[28.07.2021]
|
по теме
Готов ли Маск к 5G: шансы Starlink в Украине
26. 08. 2021 | 09:09
Уже скоро визионер и творец Tesla Илон Маск запустит всемирный интернет, которому придется конкурировать со всей наземной инфраструктурой. Как к этому относятся традиционные операторы и что может помешать планам бизнесмена — в материале Delo.ua
«СМЕРТЬ ОТ ОТЧАЯНИЯ»
25. 08. 2021 | 08:53
как уровень образования и культуры влияет на продолжительность жизни
ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ И УЖАСНУТЬСЯ
18. 08. 2021 | 15:19 , Олег Ельцов. ТЕМА
Сходил наконец на «Чувствительность» в «Мистецький арсенал». Что вам сказать? Бездуховность, мля!
ПЕЛЕВИН УМЕР, НО БРЕНД ЕГО ЖИВЕТ
13. 08. 2021 | 08:35 , Олег Ельцов. ТЕМА
Сенсация, шок, новость взорвала интернет! В конце августа выйдет двадцатый роман Пелевина «TRANSHUMANISM INC.», сообщило издательство «Эксмо».
ХАРАССМЕНТ И ТАЛАШКО, ИТИЙОМАТЬ!
12. 08. 2021 | 08:56 , Олег Ельцов. ТЕМА
Про сканадал с героем гениального «В бой идут одни старики» Талашко – уважаемым актером и преподом универа имени Карпенко-Карого, в этой стране не слышал только тот, кто не успел захейтить нашу прыгунью Магучих. Так что там с харассментом Талашко, что такое харассмент?!
06 сентября 2021
[10:02]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»