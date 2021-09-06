Как молодые республики Донбасса наконец раскормили себя и начали кормить Россию 06 сентября 2021 | 09:26 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Вырвавшись из-под фашистского ига украинских захватчиков, свободный Донбасс, наконец, начал работать на себя и на седьмой год вяликой независимости внезапно обнаружил, что вся работа дома уже переделана, а трудовые руки у него все еще не для скуки. Донецкие бабы затосковали...

Парадоксально, но факт: небывалое благоденствие, свалившееся на граждан освобожденного Донбасса, застало их в счастливый расплох. Еще совсем, казалось бы, недавно, кормя всю Украину, привыкшую жировать на сморщенном теле трудового горняка, жители посконного Лугандона мечтали если не умереть в России, то хотя бы просто умереть и больше не мучиться под прожорливой биндеровской пятой. К счастью, помог кровавый путч хунты: с первым же ветераном вяликой отечественной войны, зажаренным на Майдане в собственных трусиках, трудовой Донбасс восстал, сбросил с себя ненавистные цепи заокеанского Киева и принялся стремительно обогащаться.



Как показала практика, это было вовсе не трудно: как только несостоявшаяся столица так называемой Украины перестала отбирать у шахтеров их несметные богатства и пропивать их с гейропейскими дружками, шахтеры стали пропивать их сами. В свободных республиках Лугандона наступили тучные годы, во всех сферах народного хозяйства наметился расцвет перепроизводства.



Признаки возрождения процветания изобилия проявляются здесь сегодня буквально во всем. Заводы распилили на металлолом, потому что они уже произвели все что нужно, куда уж больше, транспорт остановился, потому что счастливым шахтерам стало некуда больше спешить, шахты полопались от несметных природных богатств. Раскормив за три щеки себя и свои семьи, труженики Донбасса, устав жировать без дела, потянулись поднимать матушку Русь.



В отличие от нищих украинцев, нелегально пробирающихся на заработки в Европу, сытые донецкие люди едут в Россию как баре, по безвизу, с одной ручной кладью на всех, и не абы куда, а лишь в курортные зоны на элитную интеллектуальную работу. Недавно, например, две тысячи зажиточных шахтеров Лугандона были вывезены вместе с манатками на пляжи солнечной Якутии рубить непыльный уголек, заодно и здоровье поправят, и все это за счет нанимателя, вот социальная защита у них какова!



Пока глупые украинцы смывают унитазы в сырой холодной Испании, любимчики судьбы из свободных республик Донбасса чистят туесками русские сортиры на свежем душистом воздухе под уютное журчанье мух, развозят клиентам маковое молочко и травушку-муравушку, копают таежный ягелек, играют с медведями в еду... Перспективы ошеломляют!



И дошло благоденствие русского мира уже до того, что полевой мэр процветающей, но опустевшей Макеевки с зажиточной фамилией Голощапов, наконец, не выдержал, выбежал на пустынную улицу и обратился к местным бабам с криком души: "У меня просьба к каждой женщине Макеевки: не отпускайте своих мужей на заработки! Ведь то, что мужчина рядом, - всегда радость в вашем доме. Он будет работать на предприятиях города Макеевки... На заработках ваш мужчина находится за тридевять земель от вас, а так он рядом!"



Семейные праздники, говорил Голощапов, работа в огороде, совместная порка детей, увещевал Голощапов, но тщетно. Что ж, если подумать, зачем донецкой женщине мужчина, если у нее теперь есть вместо него великий и могучий русский язык, которым никто не запрещает? Может ли быть в доме большая радость, чем пойти на парад ко дню победы, возложить ветерану, в конце концов, получить из Якутии похоронку на мужа, как в прекрасные годы вяликой отечественной войны? Просто так он, что ли, в России умереть хотел? Ну вот, сбылась мечта заветная. Значит, не зря все было, совсем не зря.



Хорошо, в общем, что от Украины-то проклятой отделились, лепо, никто больше кровь из трудового Донбасса не сосет. А гнус таежный - это другое! Отсюда



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