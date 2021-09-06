ТЕМА

Tesla здорово подешевеет

06 сентября 2021 | 10:02

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Цена новой модели не будет превышать 25 тысяч долларов.


В 2023 году компания Tesla выпустит бюджетный электрический хэтчбек, стоимость которого не превысит 25 тысяч долларов.

Об этом на встрече с сотрудниками компании заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск.

При этом, ни название, ни стоимость бюджетной "Теслы" пока не озвучены. В "Укравтопроме" отмечают, что новинка дебютирует под именем Model 2 или Model Q, а ее стоимость составит около 25 тысяч долларов.

По данным ассоциации, самая дешевая модель Tesla — седан Model 3 сегодня стоит минимум 40 тысяч долларов.

На сегодняшний день день не известно, получит ли новая модель органы управления, однако Илон Маск Tesla изначально хотел, чтобы электрокар был полностью автономным, и мог самостоятельно передвигаться по дорогам без участия водителя.

Продавать электрокар планируют только в Китае. Его разработкой занимается шанхайский научно-исследовательский центр Tesla.



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