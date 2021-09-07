Страна победивших Поплавского и Ткаченко 07 сентября 2021 | 10:50 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В четвертый раз в Киеве прошел роскошный музыкально\литературно\кино\театральный\фэшн фестиваль "Букет". Совершенно роскошное эстетское мероприятие, создаваемое на энтузиазме и на деньгах четы Ирины Буданской и Евгения Уткина, а также их легендарного уже "Мастер-класса".

Вы только представьте: на территории "Софии Кевской" на нескольких площадках – симфонические и джазовые концерты, литературные чтения, лекции, кинопоказы, мастер-классы для детей, выставки. И все это – совершенно бесплатно. Ничего бесплатного, конечно, не бывает. За все платят организаторы, а зрители покупают только билет за вход на территорию Софии. "Букет" – совершенно уникальное явление, по крайней мере для Украины. И с каждым годом фестиваль лишь приобретает популярность. В этом году на многих концертах просто не было свободных мест, что крайне удивительно для нашей страны, когда речь идет о джазовых и классических программах. Организаторы делают свое дело не только со знанием, но и с любовью. Такая удивительная деталь: поскольку мероприятия проходят под открытым небом, в случае дождя зрителям раздают дождевики, а если пожелаете присесть, тут же появится добрый волшебник с тряпочкой и соберет влагу со стула!



Но вот что удивительно. Хотя фестиваль уже успел завоевать имя, а чета Уткина-Буданской давно не требует рекомендаций, власти почти полностью игнорируют уникальное явление. На четвертый год городские власти наконец поучаствовали в установке главной сцены, но в целом реакция близка к нулю. Зрители фестваль замечают, власти – нет. На сцену выходили для приветствия послы Израиля, Италии, но ни одного укрчиновника не замечено. Мучает вопрос: почему? Почему вершителей дум и "инфлюэнсеров", не слазящих с экранов, представителей культурной богемы не замечено среди зрителей, а "руководителей культурки" – на сцене? В зрительских рядах – сплошь интеллигентные лица, зачастую далеко не пенсионного возраста – они никому не интересны, их вкусы не следует популяризировать и насаждать толпе, отравленной бесконечными уголовными новостями и базарными разборками политиков на ток-шоу?



Как заявил мне один телеменеджер: таких как вы – капля в море, вы никому не интересны. Это он заявлял с точки зрения бизнеса: телерейтингов и привлечения рекламодателей. А каковы мотивы Минсоцполитики, руководитель которого берет себе советником 24-летнюю инстаграмщицу с сотней тысяч подписчиков? Ломаю голову: почему люди во власти взяли моду заигрывать с толпой: показать козу на президентской инаугурации – это норма, пресс-секретарь президента корчит рожи на фоне Белого Дома во время офицального визита, министр юстиции залазит с ногами на стол в кабинете и постит это в соцсетях... Всяческие кивы изъясняются на людях словно пьяные биндюжники... Все медиа могут круглосуточно обсуждать скандал с гастролями заезжего российского фрика, но ни словом не упомянут о выставке великого Пинзеля в рамках фестиваля "Букет". Да, новость с подробностями о том, как пенсионер надел на член обручальное кольцо и ему его снимали медики (ТРК "Киев", прайм-тайм), наверное будет иметь больший рейтинг, чем рассказ о выступлении Камерного хора "Киев", исполнившего премьеру живого украинского классика Валентина Сильсестрова в рамках фестиваля "Букет". Но тут следует определяться менеджерам коммунального телеканала, что важнее для Киева: телерейтинг или популяризация высокой культуры? И если в ТРК "Киев" считают, что за деньги столичной громады правильнее будет рассказывать про обручальное кольцо на члене пенсионера, тогда с тем же вопросом следует обратиться к общественному вещателю, существующему на иностранные гранты и налоги всех украинцев.



Почему на общенациональном Общественном телевидении, канале "Культура" в частности, поповские проповеди подменили действительно важный контент из сферы высокого искусства? Почему Минкульт напрочь игнорирует повторюсь УНИКАЛЬНЫЙ по украинским меркам фестиваль? Государство никак не поучаствовало финансово, не отметило хотя бы дежурным вниманием выдающееся событие. Иностранные послы нашли время поприветствовать зрителей и участников, привезли выдающихся исполнителей своих стран в Киев, а родной минкульт даже дежурного клерка со стандартным приветствием не прислало... Неужели весь численный состав министерства со всеми бюджетными миллионами ушел на фронт развития национального кинематографа? Можно понять министра Ткаченко – ему кинобизинес ближе. Но давайте определимся с приоритетами: государство развивает и поддерживает высокое искусство или борется за массовость без признаков культуры? Ведь нашел же государственный фонд культуры средства для финансирования совершенно дикой, безвкусной, зато масштабной фотовыставки к 30-летию Независимости в "Мыстэцьком Арсенале". А на эстетский "Букет" и прочие немногочисленные мероприятия такого уровня денег и внимания не хватило...



Определитесь наконец, генералы культурного фронта: что стране важнее – кич инстаграмм-инфлюэнсеров с силиконовыми частями тела и сотнями тысяч подписчиков или взращивание и поддержка культурной элиты, без которой, как известно, народ превращается в быдло?



Возможно министр Ткаченко мечтает жить в стране победивших поплавских, я в такой стране жить не хочу. Выбор небогат: менять страну проживания или менять министра культуры. Второй вариант мне нравится больше.



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