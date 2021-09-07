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Страна победивших Поплавского и Ткаченко
07 сентября 2021 | 10:50 , Олег Ельцов. ТЕМА
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В четвертый раз в Киеве прошел роскошный музыкально\литературно\кино\театральный\фэшн фестиваль "Букет". Совершенно роскошное эстетское мероприятие, создаваемое на энтузиазме и на деньгах четы Ирины Буданской и Евгения Уткина, а также их легендарного уже "Мастер-класса".
Вы только представьте: на территории "Софии Кевской" на нескольких площадках – симфонические и джазовые концерты, литературные чтения, лекции, кинопоказы, мастер-классы для детей, выставки. И все это – совершенно бесплатно. Ничего бесплатного, конечно, не бывает. За все платят организаторы, а зрители покупают только билет за вход на территорию Софии. "Букет" – совершенно уникальное явление, по крайней мере для Украины. И с каждым годом фестиваль лишь приобретает популярность. В этом году на многих концертах просто не было свободных мест, что крайне удивительно для нашей страны, когда речь идет о джазовых и классических программах. Организаторы делают свое дело не только со знанием, но и с любовью. Такая удивительная деталь: поскольку мероприятия проходят под открытым небом, в случае дождя зрителям раздают дождевики, а если пожелаете присесть, тут же появится добрый волшебник с тряпочкой и соберет влагу со стула!
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