И новый телефон не помог. Акции Эппл падают 16 сентября 2021 | 10:50 , Денис Стаджи распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Прошедшая презентация новых гаджетов Apple не переломила тренд на падение курса акций «яблочной компании», которое связано с фундаментальными причинами.

История повторяется Вечером 14 сентября компания Apple презентовала очередное обновление линеек своей продукции. Были представлены четыре iPhone 13 — новое поколение популярных смартфонов. Устройства получили обновленный дизайн (незначительные внешние изменения), улучшенные камеры и более производительную начинку. Из главных инноваций все запомнили только одну: появился новый цвет корпуса — розовый. Также публике представили новые модели планшетов iPad и «умных» часов Apple Watch. В часах экран стал немного ярче и больше, диагонали планшетов не изменились, хотя они стали немного более мощными. После ежегодной презентации новинок от Apple 14 сентября инвесторы стали продавать акции корпорации, в результате чего ценные бумаги подешевели. Прямо за время презентации акции Apple упали на 1,39%, а всего за полсуток после мероприятия — на 2,97%. Проблема тут не только в том, что многие детали инноваций Apple обычно становятся известны еще до официального представления. Новинки Apple в последние годы не демонстрируют никаких прорывов, публика видит лишь совершенствование уже хорошо известных функций и характеристик устройств. "Эта история повторяется каждый сентябрь: Apple представила новые iPhone, у которых экраны чуть больше, процессоры чуть быстрее, а камеры чуть лучше, но никаких серьезных инноваций нет", — пишет The New York Times. Поэтому даже дорогостоящая презентация новинок от Apple не смогла переломить тренд: акции самой дорогой корпорации в мире (капитализация Apple составляет $2,42 трлн) продолжают почти непрерывно падать с 7 сентября. Падение акций Apple Разработчики против гиганта Техническое совершенство продукции «яблочной компании» уже не оправдывает в глазах многих пользователей запредельно высокие цены на ее гаджеты. Ушли времена Стива Джобса, когда новые продукты Apple вызывали настоящий культурный шок. Вторая проблема Apple — в том, что ей, очевидно, придется в корне пересматривать свою модель отношений с деловыми партнерами, сторонними разработчиками программ для «яблочных» устройств и пользователями. И больше не получится замыкать на себе все финансовые потоки, связанные с использованием устройств Apple. 10 сентября суд в США вынес решение по иску разработчика компьютерных игр Epic Games против компании Apple. Дело касалось популярного онлайн-шутера Fortnite, а точнее — решения разработчиков ввести прямую оплату в игре в обход комиссии Apple. Напомним, что компания Epic Games подала в суд на Apple летом 2020-го после того, как из AppStore удалили его игру Fortnite. Приложение было удалено после того, как Epic Games добавил в игру функции оплаты в обход App Store. Разработчик объяснил свои действия слишком высокой комиссией, которую Apple взимает со всех транзакций в магазине — она достигает 30%. В свою очередь Apple обвинила Epic Games в нарушении правил магазина, которые призваны охранять безопасность пользователей. Теперь же Apple выиграла суд по 9 из 10 пунктов. Суд принял принял ее сторону по всем вопросам, кроме одного принципиально важного: Apple больше не имеет права ограничивать дополнительные способы покупок в iOS-приложениях. Теперь разработчики могут перенаправлять пользователей на иной ресурс для совершения покупки либо оплаты услуг. В частности, они смогут встраивать в свои приложения собственные кнопки оплаты внутренних покупок, подписок и прочих услуг, которые ведут на сторонние сайты. На этих сайтах уже любой пользователь сможет оформить подписку или купить цифровой контент. До настоящего момента такая опция была запрещена, формально — по соображениям кибербезопасности и защиты от мошенничества. Реально же — поскольку покупки, совершенные пользователями вне магазина приложений IT-гиганта, могли негативно отразиться на финансовых результатах Apple. В частности, в решении окружного судьи США Ивонн Гонсалес Роджерс сказано, что Apple «навсегда запрещено ограничивать разработчиков от включения в их приложения и метаданные кнопок, внешних ссылок или других призывов к действию, которые направляют потребителей к механизмам покупки, являющихся дополнительными к In-App покупкам […] и общению с потребителями через контакты, полученные от них добровольным путем через регистрацию в приложении». Судебное решение вступит в силу 9 декабря нынешнего года. При этом судья постановил, что Epic Games все же должна выплатить Apple около $3,5 млн — комиссию за продажи, которые компания осуществила в обход App Store с помощью введения игровой валюты в Fortnite. Более того, суд отказался признать Apple монополистом. Что интересно, решение суда собирается обжаловать… Epic Games. Apple же не планирует подавать апелляцию, так как по результатам заседания выразила удовлетворение решениями суда. Судя по всему, "яблочная компания" тихо радуется, что ее не признали монополистом, и именно поэтому не хочет оспаривать решение суда — могут ведь и передумать. А в США признание монополистом через суд чревато крайне серьезными последствиями, вплоть до принудительного ограничения или разделения бизнеса. Экосистема Apple: новая реальность В свое время, еще при Стиве Джобсе, Apple полностью перешла на стратегию построения закрытой экосистемы, из-за которой, в частности появился запрет на использование сторонних платежных систем в App Store. Потом было еще много скандалов: корпорация боялась появления у себя приложения-магазина от Amazon, хотела сделать секретными гайдлайны модерации приложений, подтасовывала результаты поиска в App Store, пыталась не снижать комиссию для небольших разработчиков, а выдавать 15% в виде бонусов на рекламу в App Store и многое другое, что в итоге настроило против Apple практически всю IT-индустрию. Такой подход «все деньги остаются в Apple» долгое время оправдывал себя, сделав корпорацию самой богатой в мире. Но в итоге появилась неформальная коалиция «за свободу приложений» из Epic Games, Tinder, Spotify, Telegram и других разработчиков, а критика в адрес Apple начала звучать не только на отраслевых конференциях, но и в политических выступлениях. Теперь решение суда дает разработчикам программ и сервисов для «яблочных» устройств больше возможностей для монетизации своих разработок. Также на этом смогут заработать многочисленные платежные системы и финтех-компании, которые будут предоставлять разработчикам и их клиентам услуги на более выгодных условиях, чем это делала Apple. В 2020 г. объем доходов корпорации от продаж в AppStore составил около $64 млрд. Еще около $6,3 млрд в прошлом году она заработала на комиссиях за продажу подписок и контента внутри приложений, используемых на ее устройствах. Но теперь Apple предстоит внести существенные изменения в свою бизнес-модель App Store. С учетом падения популярности смартфонов, планшетов и ПК Apple, которые все никак не могут совершить принципиальный прорыв, руководству самой богатой компании в мире явно придется придумать что-то очень необычное, чтобы вернуться к росту. Источник



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