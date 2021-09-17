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ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V».
17 сентября 2021 | 09:44
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Об этом сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
По словам Барбоса, рассмотрение возобновится после того, как произойдут «нужные изменения», после чего состоится новая инспекция.
«Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал он.
В июне ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится вакцина от коронавируса «Спутник V». В отчете говорилось, что к работе предприятия ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенного в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»), у организации возникли замечания. Специалисты ВОЗ выразили опасения, связанные с осуществлением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины» и относительно «контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу» и соблюдением стандартов производства.
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