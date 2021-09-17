В Москве решили переманить полмиллиона россиян домой

17 сентября 2021 | 09:53

Правительство России утвердило программу по добровольному переселению россиян, которые живут за границей. Соответствующий документ опубликован по портале нормативно-правовых актов.

Как сказано в постановлении, власти планируют до 2030 года вернуть на родину как минимум 500 тысяч соотечественников. Для этого группы сотрудников МИД и МВД будут выезжать за границу, рассказывать о программе переселения и убеждать людей вернуться обратно. Переезд оплатят за счет федерального бюджета.