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В Москве решили переманить полмиллиона россиян домой

17 сентября 2021 | 09:53

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Правительство России утвердило программу по добровольному переселению россиян, которые живут за границей. Соответствующий документ опубликован по портале нормативно-правовых актов.


Как сказано в постановлении, власти планируют до 2030 года вернуть на родину как минимум 500 тысяч соотечественников. Для этого группы сотрудников МИД и МВД будут выезжать за границу, рассказывать о программе переселения и убеждать людей вернуться обратно. Переезд оплатят за счет федерального бюджета.



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