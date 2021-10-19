Железный купол для Донбасса. Конгресс США нашел комплексы ПРО для Украины 19 октября 2021 | 09:15 , Владислав Гирман распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Американские законодатели предлагают передать Киеву две батареи ПВО/ПРО "Железный купол".

3 сентября Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам одобрил проект оборонного бюджета на 2022 г. При этом утвержден был вариант, отличный от того, который подавал глава комитета Адам Смит. Демократ Смит подготовил проект на сумму в $744 млрд, что даже ниже, чем запрашивала администрация Джо Байдена ($753 млрд). Однако после выведения американских войск из Афганистана, что вызвало определенное внутри- и внешнеполитическое напряжение, усилились позиции республиканцев. Хотя и нельзя сказать, что демократы были очень уж против их поправки, увеличивающей военный бюджет еще на $24 млрд. Новый проект поддержали 57 членов комитета и лишь двое — демократы — выступили против, возмутившись тем, что он теперь не только больше, чем при Дональде Трампа, но и даже больше, чем в разгар холодной войны. Увеличение оборонного бюджета может свидетельствовать о готовности Капитолия к новой гонке вооружений, ориентированной прежде всего на Китай. Но о России и ее агрессии в отношении Украины в Конгрессе тоже не забыли. С подачи конгрессменов увеличивается на $25 млн помощь Украине по военной линии. Таким образом она может составить $275 млн, — это эквивалент суммы в бюджете на 2021 г. И это еще не все. Республиканец из Флориды Скотт Франклин также внес поправку (она получила поддержку комитета) о продаже либо передаче Украине систем противоракетной обороны. В том числе, рассматривается вариант с системами, которые, скорее всего, Соединенными Штатами использоваться не будут. Как пишет Politico со ссылкой на одного сотрудника Конгресса, речь идет о широко известном и хорошо себя зарекомендовавшем "Железном куполе". Гордость израильской обороны "Железный купол" — детище израильской оборонной компании Rafael, сотворенное в партнерстве с американской Raytheon в 2007 году. Четыре года спустя оно успешно защищало Израиль от ракетных атак ХАМАС. Изначальной задачей "Купола" (Iron Dome), который может работать в любых погодных условиях, было противодействие ракетам малой дальности и 155-мм артиллерийским снарядам с дальностью до 70 км. Но система эта довольно "гибкая" и постоянно модернизируется. Комплексы способны поразить также высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, а после недавнего апгрейда — и беспилотники. КПД "Железного купола" очень высок. Израиль отчитывался, например, о том, что данная система ПРО может перехватить более 90% из 2,5 тыс. приближающихся целей. Теперь о "начинке". "Купол" состоит из трех компонентов: радара производства израильской компании Elta, созданного производителем софта mPrest Systems командного центра и, собственно, пусковой установки с 20 ракетами-перехватчиками Tamir производства Rafael. Батарея "Железного купола" состоит из трех таких пусковых установок (60 ракет) и РЛС, и способна защитить территорию площадью порядка 150 кв. км. Статус без статуса Украина проявляла интерес к этим комплексам. В частности, в мае — после решения увеличить оборонный бюджет страны — министр обороны Андрей Таран говорил, что хотел бы приобрести эту систему ПРО. Сообщения о желании Киева заключить такую сделку циркулировали и в израильских СМИ. Проблема в том, что Иерусалим имеет взаимную договоренность с Москвой не продавать оружие некоторым третьим сторонам, к которым, в частности, относятся Украина и Иран. Казалось бы, эта дорожка закрыта. По крайней мере, до тех пор, пока Россия присутствует в Сирии и на Ближнем Востоке. С другой стороны, без разрешения США Израиль не может продавать третьим странам оружейные системы, разработанные совместно с американскими компаниями. Хотя такое разрешение вряд ли стало бы большой проблемой. Впрочем, как видим, республиканец Франклин при поддержке своих коллег по комитету предложил альтернативу, которую, заметим, учитывая двухпартийный консенсус касаемо поддержки Украины, с большой долей вероятности поддержат обе палаты Конгресса. Альтернатива такова. Да, Израиль по-прежнему не может продать Украине "Железный купол". Но две батареи в 2019 г. были закуплены Соединенными Штатами, чтобы временно залатать прореху в американской обороне до тех пор, пока не будут созданы собственные новые системы ПРО. "Купол" так и не был интегрирован в американскую оборонную сеть и вряд ли будет. Поэтому его передача или продажа Украине будет абсолютно безболезненной и, к слову, не потребует серьезного увеличения оборонного бюджета, поскольку батареи уже были куплены. Средства были потрачены и в Конгрессе уже наращивают расходы на оборону. А это значит, что новые суммы должны быть "освоены" подрядчиками Пентагона, при этом "старые" или ненужные вооружения нужно куда-то деть. Потенциальное положительное решение Конгресса по этому вопросу станет прецедентом, поскольку оно вкупе с де-факто запускаемой новой гонкой вооружений упрощает для Киева доступ к излишкам американского ВПК и новым системам, которые в архитектуру безопасности США не вписались. Помимо возможности получить "Железный купол" для нужд украинской ПРО, мы видим и проработку новой схемы с отличным потенциалом, ведь США таким образом выступают в некотором роде посредником и реэкспортером вооружений для Украины. Это, в свою очередь, можно рассматривать как ответ тем, кто призывает Вашингтон предоставить Украине статус союзника вне НАТО. По сути, в Капитолии изобрели механизм более интенсивного сотрудничества с Украиной (и не только), но без некоторых обременительных обязательств для обеих сторон, предусмотренных статусом союзника вне НАТО, которые могли бы затягивать или вовсе мешать оборонному сотрудничеству Киева с другими странами. Де-факто, в случае положительного голосования в Палате представителей и Сенате, Киев становится таким союзником. И в то же время это не станет гипотетическим препятствием на пути Украины к интеграции в Организацию Североатлантического договора. "Деловая столица"



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