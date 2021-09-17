ТЕМА

Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова

17 сентября 2021 | 10:19

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Відтепер вона щонеділі коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі.


Колишня речниця президента України Юлія Мендель стане колумністом проєкту "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна-24", який входить до складу "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті телеканалу.

Зазначається, що відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі.

"Юлія Мендель спеціально для програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" готуватиме відеоколонку, де буде коментувати актуальні теми, висловлювати свою позицію і ділитися власною точкою зору", - йдеться в прес-релізі.

Дебют Юлії Мендель на каналі "Україна-24" відбудеться 19 вересня.

Нагадаємо, 15 березня речниця президента України Юлія Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

А вже 19 березня на каналі запевнили, що Мендель не буде постійною ведучою телеканалу. Випуск за її участі начебто був пілотним, надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.



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