Дейдей йде з поліції

17 сентября 2021 | 12:40

Помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві, колишній народний депутат Євген Дейдей подав електронну декларацію перед звільненням із займаної посади.

Його декларація вже опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. На сайті Нацполіції наразі немає інформації про його звільнення.

Євген Дейдей фігурував у нещодавньому розслідуванні «Слідства.Інфо» щодо розстрілу балканського наркоторгівця Радое Звіцера, якого намагалися вбити у травні 2020-го року в центрі Києва.

За даними журналістів, Дейдей координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, де відбувся замах, а одразу після розстрілу сприяв їх вивезенню в бік кордону. Для цього Дейдей залучив двох своїх товаришів-поліцейських, які безпосередньо перевозили ймовірних кілерів. Тоді Євген Дейдей відмовився відповідати на запитання журналістів.

Зараз групу ймовірних кілерів судять у Києві за розстріл балканського наркоторгівця Звіцера. Дейдей та двоє його товаришів-поліцейських залишаються у статусі свідків, підозри їм не оголошували.

Журналісти звернулися по коментар до Євгена Дейдея, однак на повідомлення він не відповів.

Також редакція «Слідства.Інфо» звернулася по коментар до пресслужби київської поліції, але там попросили надіслати офіційний запит. Відтак, журналісти очікують на офіційну відповідь столичних правоохоронців.

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