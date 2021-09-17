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Космические силы США решили поддержать коммерческие системы удаления космического мусора
17 сентября 2021 | 12:43
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Генерал-майор Д. Берт сделала заявление согласно которому:
1. Коммерчески разрабатываемые системы удаления космического мусора имеют важное преимущество перед государственными. В основном это обусловлено тем, что их создание и эксплуатация не сопряжены с политическими рисками.
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