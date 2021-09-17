Космические силы США решили поддержать коммерческие системы удаления космического мусора

17 сентября 2021 | 12:43

Генерал-майор Д. Берт сделала заявление согласно которому:

1. Коммерчески разрабатываемые системы удаления космического мусора имеют важное преимущество перед государственными. В основном это обусловлено тем, что их создание и эксплуатация не сопряжены с политическими рисками.

2. Важность проблеме космического мусора придает то обстоятельство, что столкновения на орбите могут проходить в условиях когда не возможно управлять ни одним из сталкивающихся объектов.

3. Министерство обороны США приветствует передачу функций регулятора космическим движением гражданским ведомствам. В основном это обусловлено тем, что такое решение снижает подозрения относительно истинных целей введения подобных правил.