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Зеленський нагородив найкращого паролімпійця світу Крипака
17 сентября 2021 | 16:23
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України паралімпійцю Максиму Крипаку. Відповідний указ №471/2021 Зеленський підписав у четвер, 16 вересня.
"Кожен з вас герой. Тим не менше, особливо на Іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака. Наш український плавець здобув сім нагород - це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Ти наш герой і від сьогодні - Герой України", - сказав президент під час зустрічі з паралімпійцями у п'ятницю.
Крипака нагороджено за "визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України".
Український спортсмен став найтитулованішим спортсменом токійської Паралімпіади, завоювавши сім нагород у плаванні, у тому числі п'ять золотих.
Він також має п'ять золотих і три срібні медалі Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року.
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