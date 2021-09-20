Фиаско книгоиздания: пора разгонять эту богадельню!

20 сентября 2021 | 12:09 , Олег Ельцов. ТЕМА

Печаль охватила украинскую интеллигенцию: в этом году Форум издателей во Львове потерпел громкое фиаско: из силебритиз замечен только Юрий Луценко, который, кажется читает за всю интеллигенцию вместе взятую. Издателей мало, посетителей – еще меньше. Караул, культура гибнет! – стенают книгочеи. Смею возразить: культура очевидно гибнет, но отнюдь не потому, что Форум издателей пустеет, а бумажные книжки покупают все меньше.

Шутка дело: сегодня тираж в 2000 экземпляров – свидетельство недюжинного писательско-издательского успеха. Это даже не смешно. А ведь как правило, часть тиража остается нераспроданной, а часть распроданного оседает на пыльных полках библиотек, которые также пустуют, как и книжные магазины.

Что же делать, господа, как спасти культуру и литературный процесс? Рискуя быть преданным анафеме, предложу свою формулу.

Прекратить всяческую поддержку издательского дела, библиотек и книжных магазинов.

Бюджетные средства, которые нынче безнадежно профукиваются на спасение покойника, чья смерть подтверждена львовским Форумом издателей, направить на поддержание писателей, на финансирование аудио и электронных книг, разработку удобных и понятных даже любителям «бумажного формата» приложений электронных библиотек. В таких библиотеках должен быть свободный доступ к широкому набору классической литературы, переводным новинкам, произведениям современных украинских писателей.

Безусловно, речь – исключительно про «серьезную литературу», образовательную, нон-фикшн. Все оплачивается из кармана державы и меценатов. Только для появления этих самых меценатов государству следует принять Закон о меценатстве, как это сделано во всем цивилизованном мире. И не только в сфере спорта (такой закон недавно принят), а также в сфере культуры. Вот это будет называться истинной поддержкой государством литературного процесса.

А что касается очень красивых бумажных книжек с картинками, пахнущих типографской краской, которые можно листать, наслюнявив пальчик… Что я могу сказать по этому поводу? Вот я люблю слушать музыку на виниле. И у меня есть соответствующая аппаратура. Но государство позакрывало все магазины грампластинок. Караул! Музыкальная культура гибнет, следует немедленно поддержать и реанимировать отрасль грамзаписи! Даешь бюджетные дотации звукозаписывающим фирмам и заводам по производству винила!

Что: вам моя идея не нравится? А чем она отличается от призывов поддержать именно книгопечатание? Что есть книга: это носитель информации - не более. Вот я лично уже лет 20 читаю единственную книгу – электронную. И, поверьте, не стал духовно беднее тех, кто предпочитает бумажные версии. Просто любители олдскульного чтения желают удовлетворить свою страсть за счет налогоплательщика. А массовый читатель не умер, нет. Просто он потребляет информацию в альтернативных форматах: аудио, видео, цифровом тексте. Так на кой ляд этот самый налогоплательщик должен содержать издателей, производителей бумаги, , чей труд невостребован, сотрудников библиотек, которые пустуют?

Потребитель литературного продукта вынужден оплачивать содержание всех этих людей, что отражается на стоимости конечной продукции и при драматических тиражах книг еще больше отпугивает ценой от чтения. А что же остается на оплату труда собственно писателя, на оплату лицензий, на труд переводчика, литредактора?..

Вот мы и имеем логичный результат: неподъемные цены за книжку, дрянной текст, ибо многие талантливые литераторы переквалифицировались в управдомы – за нищенские гонорары не прокормишься, дрянные переводы по той же причине, масса грамматических, стилистических и смысловых ошибок, ибо профессиональные корректоры и литредакторы также ищут место под солнцем в иных сферах… Зато осколки украинской интеллигенции два раза в год гордо дефилируют по Форуму книгоиздателей и Книжному Арсеналу. При этом все там друг-друга знают и вряд ли их число превышает нынешний тираж успешной книжки в 2000 экземпляров.

Если подсчитать сколько денег уходит на содержание бесполезных библиотек по всей стране, то окажется, что на эти средства можно обеспечить грантовое существование тысяч талантливых писателей, литредакторов, корректоров… Они наконец-то смогут оставить работу в коммунальных службах и на укладке асфальта, начнут зарабатывать на жизнь тем, что у них получается лучше.

Нет, после их ухода коммунальное хозяйство и дорожное строительство не придут в упадок. Место ушедших писателей и редакторов займут работники целлюлозно-бумажной промышленности, издатели и библиотекари. Да, им придется нелегко, доведется освоить навыки управления асфальтоукладчиком и лопатой.

Впрочем, при должной сноровке, они смогут перестроить свой бизнес. В конце-концов, не грех вспомнить, как обстояло дело с книгоизданием до эпохи Гуттенберга. Если изучить искусство каллиграфии, то они по-прежнему смогут удовлетворять тлеющий спрос любителей бумажных книжек. Полиграфисты займутся переписыванием текстов, книжные художники и графики будут искусно оформлять роскошные рукописные книжки. Ведь это прекрасно: иметь в библиотеке издание, тираж которого 5-10 экземпляров! Да, получится дороговато, но ведь те, кто скорбит о смерти книгоиздания не поскупится поддержать умирающую отрасль из собственного кармана, правда? У кого любовь к бумажным книжкам не столь остра, а бюджеты не столь обширны, смогут удовлетворить свою страсть совсем не за дорого в букинистическом магазине.

А прочие читатели, воткнув наушники, будут слушать те же книжки в начитке именитых актеров, читать с экрана электронных книжек, смотреть в киноизложении…

А вишенкой на тортике спасения литературного процесса должен стать разгон замшелого маразматического собрания под названием Союз писателей, что следовало бы сделать еще 30 лет назад. В роскошный палаццо на улице Банковой наконец-то заедет какой-нибудь банк или торговцы, не любящие книжки. От продажи этой золотой недвижимости может прокормиться целая армия литераторов, которые обогатят украинскую культуру своими бессмертными произведениями.