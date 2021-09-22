Покушение на Шефира: ложные версии

22 сентября 2021 | 17:08 , Олег Ельцов. ТЕМА

Правоохранительные органы и чиновники Офиса Президента поспешили вывалить на головы электората массу версий покушения одна другой безумней. Очевидно, они рассчитаны на тот же электорат, что с радостью воспринимает кривляние новой генерации политиков и бессильные потуги власти на что-то повлиять в государстве. Все эти хиханьки, видосики, солнцезащитные очки в декольте на официальных приемах и пляжные тапки перед Белым Домом на народном избраннике можно не замечать, терпеть, пока это не касается конкретных жизней. Нынешняя история с покушением – из разряда «докривлялись».

Еще год назад Зеленский называл Шефира своим ближайшим соратником, а сегодня досрочно покидает США, чтобы что?.. Похороны отменяются, Шефир жив. Может просто в США больше делать нечего?

Окружение Президента в голос твердит, что в действительности сегодня их шеф получил предупреждение от тех, с кем он непримиримо борется. И тут уж валят всех в кучу: олигархов, контрабандистов и прочий криминалитет…

Глупейшая версия, ярко характеризующая умственные и профессиональные способности нынешних руководителей страны. Неужели все мы настолько идиоты, чтобы поверить, что найдется бандит или олигарх, который приговорит ближайшего к Президенту человека, дабы запугать власть? Смею утверждать, что таких идиотов нет ни среди олигархов, ни среди криминалитета. Ибо спорить с госмашиной, пугать ее – бесперспективно, себе дороже. Теперь все те, на кого намекают спикеры власти, должны вести себя тише воды-ниже травы, прекратить всякие телефонные разговоры, отменить встречи, свернуть все серые и нелегальные операции, остановить всю контрабанду. Ибо все они гарантированно попадают в отработку следствия. А это означает убытки и недополученную выгоду. Поэтому стрельба направлена отнюдь не против Зеленского, это могла быть имитация действий одного клана, организованная конкурентами, чтобы направить гнев и усилия следствия против неугодного противника.

А вот «русский след» здесь вполне можно обнаружить. «Братские» спецслужбы действуют на нашей территории всегда жестко, зачастую в их провокациях присутствуют трупы знаковых персон: журналистов, беглых российских политиков – так больше резонанс. Что характерно: стрельба случилась в то время, как первое лицо находилось в США. Каково: Президент за порог – в стране покушаются на его ближайшего соратника. Украина – дикая территория, где нет порядка и стреляют в кого попало и где попало.

Почему-то не прозвучала версия, связанная с личными делами Шефира. Даже поспешили озаглавить эту стрельбу терактом. Пардон, а Шефир 24 часа в сутки советник Президента или иногда еще бизнесмен, просто мужчина, а может любовник чьей-то женщины, чей муж этой ролью не доволен?.. Все ангелы на небе, а Шефир – живой человек и у него могут быть личные конфликты. О них почему-то ни слова.

Кстати, мелькают заявления, что он уже отстранен от президентского тела и, как сам признается, в настоящее время большей частью занят подготовкой очередных шедевров «95 квартала». И еще намекают, что раньше Шефир заведовал всей не афишируемой бухгалтерией Офиса Президента. Коль так, то интересно получается: человек получал некие суммы от неких людей, которым давал некие гарантии. Потом его «задвинули» и тут случилось покушение. Может человек не смог выполнить данных обещаний и денежки вернуть тоже? Может. Да и что возвращать, когда ходят слухи о жутких суммах наличными, которые обещают нардепам за голосование о снятии Разумкова.

Или Шефир святой и «эти руки ничего не крали и не получали»? Пардон: а куда же льются потоки коррупционных денег, неужели все мимо Банковой? Но почему тогда коррупционеры так вольготно чувствуют себя при нынешней власти под громогласные лозунги о борьбе с коррупцией и волюнтаристские решения СНБО? Ну мы же взрослые люди, ей богу!

Еще одна совершенно идиотская версия принадлежит противникам нынешней власти. Якобы на самом деле – это не покушение, а инсценировка. Авторам идеи рекомендую усесться в незащищенную машину и представить себя на месте заказчика инсценировки, сидящего в салоне, по которому отстреляли автоматный рожок.

С другой стороны, удивляет непрофессионализм исполнителя. Ну это ж чистая лотерея: палить из автомата по движущемуся авто в надежде убить того кого нужно. Почему автомат, а не снайперская винтовка, почему один стрелок, а не двое, почему пули, а не взрывчатка?.. Да в чем вообще проблема: убить человека, живущего за городом, разъезжающего без охраны на незащищенном автомобиле? Персоны такого калибра как правило заказывают профессионалам и средств на исполнение не жалеют. А тут скорее – малобюджетное дилетантское покушение.

Исходя из всего вышеизложенного, автор склоняется к двум версиям:

Рука Кремля – цель не убить, а создать негативную информационную волну об Украине;

Личный конфликт Шефира не самого высокого уровня (оттого и исполнение соответствующее).

А про месть загнанных в угол контрабандистов, воров в законе и олигархов – это вы электорату Зеленского рассказывайте…