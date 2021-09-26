|
В Киеве горел хостел. Есть жертвы
26 сентября 2021 | 12:43
распечатать комментарии [0] добавить в
Сегодня ночью, 26 сентября, в Святошинском районе Киева в одном из хостелов произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.
Как сообщает пресс-центр горуправления ГСЧС, пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел, на улице Симиренко, 36.
По указанному адресу были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован. Огонь затронул 40 квадратных метров помещения.
В момент возгорания в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третий мужчина 1987 года рождения был обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара.
также читайте
[24.09.2021]
[24.09.2021]
[24.09.2021]
[24.09.2021]
[23.09.2021]
|
по теме
В Twitter теперь можно оставлять блогерам "чаевые"
27. 09. 2021 | 08:54
В социальной сети Twitter появилась новая функция, которая позволяет выплачивать авторам контента вознаграждение. Как отмечают в блоге компании, "чаевые" можно оставить даже в криптовалюте, в частности в биткоине.
Bees Airline открывает первый внутренний авиарейс
27. 09. 2021 | 08:51
Новая украинская авиакомпания Bees Airline с 14 октября запускает первый внутренний рейс Киев — Одесса и уже открыла продажу билетов. Как сообщает Avianews, этот маршрут лоукостер будет обслуживать с частотой пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Airbus презентовал летающее электротакси
27. 09. 2021 | 08:48
Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч.
Ломаченко підтвердив дату наступного бою і ім'я суперника
24. 09. 2021 | 11:17
Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) підтвердив, що наступний поєдинок проведе з Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»