ТЕМА

В Киеве горел хостел. Есть жертвы

26 сентября 2021 | 12:43

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Сегодня ночью, 26 сентября, в Святошинском районе Киева в одном из хостелов произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.


Как сообщает пресс-центр горуправления ГСЧС, пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел, на улице Симиренко, 36.

По указанному адресу были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован. Огонь затронул 40 квадратных метров помещения.

В момент возгорания в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третий мужчина 1987 года рождения был обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара.



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