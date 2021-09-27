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Bees Airline открывает первый внутренний авиарейс
27 сентября 2021 | 08:51
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Новая украинская авиакомпания Bees Airline с 14 октября запускает первый внутренний рейс Киев — Одесса и уже открыла продажу билетов. Как сообщает Avianews, этот маршрут лоукостер будет обслуживать с частотой пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Минимальная цена авиабилета составляет 637 грн в одну сторону. Она включает перевозку ручной клади до 7 кг с габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно сверх нормы можно взять с собой небольшую дамскую, мужскую сумку или сумку для ноутбука.
По словам гендиректора Bees Airline Евгения Хайнацкого, выйти на внутренний рынок только сейчас Bees Airline решил потому, что летом все его самолеты были в работе на международных рейсах.
"Аэропорт Одесса построил новый терминал, ввел в эксплуатацию полосу с самым современным оборудованием. Благодаря этому должны быть практически исключены проблемы с задержками рейсов по метеопричинам из-за очень частых туманов осенью и зимой", — рассказал Хайнацкий.
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