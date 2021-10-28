Какой бывает продолжительность рабочего дня?

28 октября 2021 | 09:34 , Борис Бурда

Карл Маркс об английских рабочих: «Рабочий день, продолжительность которого колеблется между 12–14 и 15 часами, ночной труд, нерегулярное питание, по большей части в помещении самих мастерских… Данте нашел бы, что все самые ужасные картины ада, нарисованные его фантазией, превзойдены в этой отрасли мануфактуры».

ВНИМАНИЕ — ВОПРОС!

Два сотрудника юридической фирмы в Манхэттене поспорили, чей рабочий день продлится дольше. Один из них работал круглые сутки, с 0 часов 0 минут до начала следующего дня, и был уверен в победе.

Но второй смог его обойти. Как же он сумел это сделать?

Ответ — несколько позже.

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА

Всутках 24 часа — если первый юрист все сутки проработал, не совсем ясно, как его перегнать. А можно ли столько проработать? Наверное, да — но только в качестве разовой акции. А сколько вообще можно работать — в день, в неделю, в год? Какой уже есть опыт, и куда с ним двигаться?

В разное время было по-разному. Когда люди только додумались до каменных топоров, все работали одинаково — собирателями и охотниками, оплата сдельная: что выкопаешь, сорвешь или поймаешь, то твое. Занимало это у них, как определили ученые, примерно 3–5 часов в день.

В Древнем Египте уже была цивилизация, и это значит, что все усложнилось. Скажем, фараоны и вельможи работали сколько хотели — в основном рабов заставляли, и те послушно трудились, сколько велено. А простые рабочие вкалывали в день по 8 часов, с часовым перерывом на обед, но только 131 день в году — на десятидневке с двумя выходными плюс масса праздников.

Не перетруждались и библейские иудеи — работали весь день, но делали перерывы на приемы пищи, плюс 3 часа в день уходили на молитвы. В день выходило примерно по 8 часов, но при семидневке с одним выходным, субботой. 296 дней в году — получалось побольше, чем в Египте.

В Риме рабам было похуже: вкалывали от зари до зари. А свободные ремесленники трудились всего по 6 часов в день — обычно с шести утра до полудня. И даже в таком вольготном режиме они работали примерно 185 дней в году — богов у римлян было много, значит, и праздников хватало.

ВЕКА ТАК СЕБЕ, СРЕДНИЕ

Вы уже, наверное, заметили, что прямой зависимости между уровнем цивилизации и продолжительностью рабочего дня нет. Древним собирателям жилось полегче, чем цивилизованным египтянам. Не стало ли еще хуже в Средние века — ведь аппетиты возросли?

В далекой и почти сказочной для европейцев Ацтекской империи была своя сложная система измерения времени, и по-нашему они трудились около 9 часов в день, работая четыре дня и отдыхая пятый. Это 274 дня в году — выходило даже чуть побольше, чем в библейской Иудее.

По сравнению с ацтеками средневековые английские крестьяне были просто сибаритами — работали примерно 150 дней в году, в теплое время года, примерно по 8 часов в день. Зимой полевыми работами все равно заниматься было нельзя, и они отдыхали — если была еда…

Средневековые крестьяне в Европе/frank-history.limarevvn.ru

С рабочими церемонились меньше, чем с крестьянами, — скажем, во Франции они трудились примерно 185 дней в году при 12-часовом рабочем дне. Правда, в эти 12 часов входил двухчасовой перерыв, во время которого можно было и поесть, и вздремнуть — такая сиеста.

НЕДОБРАЯ СТАРАЯ АНГЛИЯ

В Англии, где после т.н. «огораживания» бедняки повалили в города искать пропитания, предложение рабсилы явно превышало спрос, и с рабочими не церемонились. Еще в XVIII веке рабочий день дошел до 11 часов — правда, выходные были и в воскресенье, и в понедельник.

А в XIX веке наниматели, не встречая ограничений, вообще распоясались. Рабочий день довели до 16 часов — две трети суток, не хочешь — катись, вон за воротами сколько желающих! Никаких праздников, выходной только в воскресенье, плюс Рождество и Страстная пятница — и все.

Карл Маркс писал об английских рабочих: «Рабочий день, продолжительность которого колеблется между 12–14 и 15 часами, ночной труд, нерегулярное питание, по большей части в помещении самих мастерских… Данте нашел бы, что все самые ужасные картины ада, нарисованные его фантазией, превзойдены в этой отрасли мануфактуры».

На английских фабриках того времени работали не только взрослые, но и дети — родители гнали ребенка работать на фабрику, чтобы он приносил в семью хоть какие-то деньги, а не ходил в школу непонятно зачем. Ели они прямо у станков — больше не было ни времени, ни места.

8/8/8

Тем не менее именно в Англии фабрикант-социалист Роберт Оуэн ввел еще в 1810 году на своих предприятиях 10-часовый рабочий день, а через 7 лет уменьшил его до 8-часового. Оуэн даже придумал специальный лозунг: «8 часов работы, 8 часов развлечений и 8 часов отдыха».

Уильям Генри Брук. Портрет Роберта Оуэна. 1834

Впрочем, еще в XVII веке знаменитый чешский педагог Ян Коменский сформулировал правило «трех восьмерок» — восемь часов на работу, восемь — на сон и восемь — на культурное времяпровождение. Через сто лет немецкий врач Гуфеланд также доказал, что, дабы быть здоровым, человек не должен трудиться больше восьми часов в день при восьмичасовом сне.

Уже значительно позже, в 1888 году, владелец фирмы «Карл Цейс» Эрнст Аббе по собственной инициативе ввел для своих рабочих 8-часовый рабочий день, 12 дней отпуска, пенсионное обеспечение и 13-ю зарплату в размере годового оклада. Он совершенно не был социалистом — просто считал, что так выгоднее. Но в Европе это был единичный случай.

Такие решения стали принимать и на государственном уровне. Единственной страной, которая ввела восьмичасовой рабочий день в XIX веке, была Новая Зеландия. В ХХ веке это началось и в Азии — первой страной, внедрившей и узаконившей 8-часовой рабочий день, была Индия.

Сразу после Первой мировой 8-часовый рабочий день узаконили во многих крупных странах Запада — в Германии в 1918-м, во Франции в 1919-м и не только в них. В Мексике в 1917 году 8-часовой рабочий день сразу прописали в новой конституции — чтобы уже никто не мог возразить.

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ЗА ОКЕАНОМ

Условия для рабочих США в начале XIX века мало отличались от английских. Средний рабочий день в то время был примерно 14 часов. Но попадали в США, пересекая океан и преодолевая многочисленные трудности, в основном инициативные люди. И это сыграло свою роль.

В 1840 году президент Мартин Ван Бюрен запретил на федеральных общественных работах устанавливать рабочий день длиннее 10 часов. Это были отнюдь не самые престижные и высокооплачиваемые рабочие места, и прочим тоже стало невыгодно превышать этот лимит.

Массовые демонстрации в США и Канаде 1 мая 1886 года, которые закончились в Чикаго кровавым разгоном с человеческими жертвами (именно в память этих событий позже и был установлен праздник 1 Мая), были как раз агитацией за 8-часовой рабочий день.

Еще в 1868 году Конгресс узаконил 8-часовой рабочий день для госслужащих. Отдельные штаты примерно тогда же (Пенсильвания — 1866, Калифорния — 1868) тоже перешли на этот режим. А в начале ХХ века некоторые профсоюзы (не все!) добились 8-часового рабочего дня для своих членов.

Кто всех удивил — так это Генри Форд. 5 января 1914 года он уменьшил у себя рабочий день с 9 до 8 часов и тут же поднял зарплату с 3 до 5 долларов за смену. Конкуренты смеялись сильно, но недолго — лучшие рабочие ушли к нему, а производительность его заводов не упала, а возросла.

Форд рядом с Фордом-Т/fairfaxunderground.com

Пример Форда убедил многих, и все в большем числе отраслей промышленности устанавливали 8-часовый рабочий день. Только в 1937 году в США был принят Закон о справедливых трудовых нормах — о 8-часовой рабочей смене с выплатой премиальных за сверхурочную работу.

ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК…

А что же творилось к нам поближе? После решения Петра I развивать промышленность, приписав к заводам крепостных, — ничего хорошего. При круглосуточной работе на уральских заводах обычно назначали две 12-часовые смены, а при односменной работе — и по 14–16 часов.

На Урал гонят рабочих/photo-news.net

В XVIII веке 15-часовой рабочий день был настолько обычным делом, что был даже закреплен в официальных документах. Причем никакого различия по возрасту и полу никто не делал — несовершеннолетние и женщины работали столько же, и деваться им было некуда.

Только в 1897 году вышел закон, согласно которому рабочий день был ограничен временем в 11,5 часа, а ночью или перед праздником — 10 часами. Он же оговорил наличие 14 праздничных дней в году и шестидневную рабочую неделю. Не православные могли отдыхать не в воскресенье…

Первой в Европе послереволюционная Россия ввела 8-часовой рабочий день и 48-часовую рабочую неделю с выходным в воскресенье. Потом уменьшили рабочий день на час, а в 1929 году внедрили пятидневку (четыре дня подряд все работают, а пятый — выходной).

В послевоенное время пришла 7-часовая рабочая неделя с выходными по воскресеньям, а в 1967 году вся страна перешла на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями — субботой и воскресеньем. Помню, как меня это удивило — выходных стало вдвое больше, просто блеск!

Самое интересное: то, что рабочий день чаще всего длится 8 часов — это, оказывается, заложено на генетическом уровне. Специалисты медицинской школы Университета Пенсильвании выяснили, что восьмичасовой цикл совпадает с периодом максимальной активности генов.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Похоже, что прогресс наводит людей только на одну мысль о продолжительности рабочего дня — не слишком ли много работаем? Кто предлагает урезать количество часов в рабочем дне, кто требует еще одного выходного в неделю вдобавок к двум, имеющимся уже практически у всех.

По последним данным, больше всего в Европе трудятся англичане, у которых средняя длина рабочей недели составляет 43,7 часа. Меньше всего работают жители Нидерландов — 30,5 часа. Кстати, живут и там, и там отнюдь не бедно — явно не в этом дело, есть вещи и поважней.

В Азии приходится трудиться и побольше. По докладу банка USB, в Гонконге работают в среднем 50,1 час в неделю, жители Мумбаи — 43,7, в Мехико — 43,5, в Дели — 42,6, а в Бангкоке — 42,1. Но больше всего вкалывают в Южной Корее — недавно уменьшили рабочую неделю с 68 до 52 часов.

В Швеции даже поставили эксперимент: переведенные на 6-часовый рабочий день рапортовали, что работают они не хуже, делают не меньше, а настроение у них лучше. Но работодатели заметили, что им пришлось нанять больше сотрудников, а болеть стали несколько чаще.

Еще в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers впервые в мире перешли на четырехдневную рабочую неделю. Многие конторы и даже страны проявили интерес к этому эксперименту, а безбашенные исландцы уже собираются перевести на этот режим свою страну.

УПРАВА НА ЛЕНТЯЕВ

Отбыть рабочие часы еще не значит эффективно трудиться, а на творческих работах это просто невозможно. Так что во многих трудовых договорах черным по белому написано: «Работнику установлен ненормированный рабочий день». Трудиться приходится больше, а денег столько же.

Для владельцев собственного бизнеса это вообще нормально — сколько надо работать, столько и работаешь, не жаловаться же самому себе. Ответственные работы обычно тоже безразмерные — возникла экстренная ситуация, так реагируй, а не говори, что рабочий день уже окончен.

Вряд ли это очень плохо. Я как-то приехал в гости к другу, только что занявшему ответственную должность, — он уезжал работать в 8 утра, приезжал поздно вечером и мы могли побеседовать только перед сном. Я был удивлен таким жестким режимом и спросил его, не тяжело ли так.

Он мне ответил: «Ты приходишь на работу и уходишь с нее в определенное время. Скоро ты с такой работы уйдешь — и никогда не вернешься». Я только улыбнулся, и напрасно. Скоро и я сменил работу, стал работать не 8 часов в день, а сколько нужно, и совершенно не жалуюсь.

Юристы в США получают за свою работу почасово (кстати, очень немаленькие деньги). Так что спор двух юристов, о котором я и задал вопрос в начале этого текста, имел немалый практический смысл. Дольше работаешь — больше получишь, и порой действительно надо работать много.

Но первый юрист, отработав с нуля часов до того же времени следующего дня, казалось бы, не оставил второму шансов на победу. В сутках 24 часа — если работать больше, закончишь на следующие сутки, а это нарушение условий пари. Что же все-таки можно сделать?

ВНИМАНИЕ — ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!

Надо, конечно, скрупулезно выполнять условия пари — но творчески! Сказано, что нужно закончить в 0 часов следующих суток, — второй юрист так и поступил. Но где сказано, что он при этом должен сидеть в Нью-Йорке?

Он поработал где-то до полудня, сел в самолет на Сан-Франциско (в полете работал тоже) и закончил ровно в 0 часов — но уже по калифорнийскому времени, а оно на 3 часа позади нью-йоркского.

Вот он и проработал 27 часов без малейшего нарушения условий пари, закончив в те же 0 часов следующих суток!

Так летят из Нью-Йорка в Сан-Франциско/distanza.1km.net

КРАТКИЕ, НО ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ

Как работать — гораздо важнее, чем то, сколько работать. Если работаешь хорошо и думаешь правильно, пользы всегда больше.

В древности, оказывается, работали примерно столько же, сколько и мы сейчас. Это в человеческой природе, а древние были такими же людьми, как и мы, только учились в других школах.

В титанической борьбе лени и жадности лень побеждает. Рабочее время уменьшается, и, похоже, что с этим ничего не поделать.

Работать правильно не сколько положено, а сколько ты хочешь. Если работа такая, что ты сам хочешь работать много — это прекрасно: работай, не бойся и никого не слушай!

Договоры следует соблюдать, и условия заключенного пари нарушать нельзя. Но соблюдать условия, как и делать все на свете, непременно нужно творчески!

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