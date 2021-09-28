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Врагу Кивы сломали позвоночник
28 сентября 2021 | 09:18
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Известному блогеру и ветерану АТО Михаилу Майману, у которого был личный конфликт с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, сломали позвоночник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам депутат.
"Известный "ветеран АТО", Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии", - сообщил Кива.
По словам нардепа, Майман находится в тяжёлом состоянии в больнице.
"Неизвестные жестоко избили Мишу, сломав ему позвоночник. Его жизни уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро", - добавил он.
Напомним, в июле Майман опубликовал видео, на котором видно, что он встретил Киву на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate.
"Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счёт", - прокомментировал он видео.
"Ты ко мне приехал? Что, стержень сломался?", - спросил Майман Киву.
В итоге они договорились встретиться в суде.
В январе прошлого года в столичном ресторане произошла драка с участием нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман, который принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария".
В связи с этим Госбюро расследований вызывало нардепа от ОПЗЖ Илью Киву для вручения подозрения.
Также в его отношении было открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений посетителю одного из ресторанов.
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