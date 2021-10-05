У русских нет денег на сверхтяжелую ракету

05 октября 2021 | 08:30

Разработку сверхтяжелой ракеты в России приостановили по финансовым причинам. Пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя полета Российского сегмента МКС, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) “Энергия” Владимира Соловьева.

“Это безумно дорого. Начали считать, прикинули – сотни миллиардов триллионов получаются. Министр финансов это недопонимает”, – сказал он на научной сессии в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил, что ракету нельзя «лепить из того, что было», средства, которые планировались бросить на сверхтяж, направят на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету.