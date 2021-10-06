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От Байдена требуют выслать российских дипломатов

06 октября 2021 | 10:15

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Сенаторы США из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту страны Джо Байдену, в котором потребовали, чтобы он поставил властям России ультиматум. Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона.



«Несоразмерность дипломатического представительства неприемлема. Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах», — говорится в письме.

Американские политики и дипломаты не раз говорили о несоразмерности дипломатических представительств Москвы и Вашингтона. По словам американского посла в РФ Джона Салливана, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов. Он призвал Россию уравнять ситуацию и оформить американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляют российским.



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