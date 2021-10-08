В Белоруссии задержали около 200 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ

08 октября 2021 | 09:26

Около 200 человек задержаны за комментарии про гибель офицера КГБ Дмитрия Федосюка, застреленного при штурме квартиры минчанина Андрея Зельцера, которого застрелили ответным огнем. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

По данным правозащитного центра «Весна», 136 человек уже арестовали по делу о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Правозащитники отмечают, что фигурантов дела содержат в ненадлежащих условиях, нарушая их право на защиту.

Среди задержанных — журналист белорусской версии «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, который написал заметку о Зельцере. После его задержания газета закрыла свое представительство в Белоруссии.

Волонтеры инициативы «Списки задержанных» рассказали, что в изоляторе в переулке Окрестина и в СИЗО Жодино перестали принимать передачи от родственников задержанных. Сотрудники изоляторов объясняют отказ карантином из-за коронавируса.